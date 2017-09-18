المشروع يتميز بموقع إستراتيجي مميز وتسهيلات في الدفع تصل إلى 24 شهراً

أعلنت شركة آفاق المستقبل العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي- البدع. وتطلق «آفاق» أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين وبهذه المناسبة قال المدير العام في شركة آفاق المستقبل العقارية يوسف العبدالجليل ان «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دورا، ويضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار العبد الجليل إلى أن المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة لهذا ارتأت «آفاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى فالوحدات المتوافرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار إلى جانب العوائد التأجيرية، حيث ان الشركة لديها إدارة متخصصة في عملية إعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتا الى أن «افاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها، وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وأشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحرين، حيث تتمتع الجفير إلى حد كبير حالها كحال جميع مناطق مملكة البحرين باستقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أن «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي مهاب فريد ان أسعار وحدات «فيتا سويت» المتاحة حاليا تقل بنسبة 20 إلى 25% عن الوحدات المشابهة في المشاريع المجاورة علاوة على ما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز وتسهيلات في الدفع تصل إلى 24 شهرا، حيث إن الشركة وفرت نظاما فريدا وسلسا للدفعات حيث يقوم العميل بدفع 25 % من قيمة الوحدة مقدما، والباقي على أقساط بدون فوائد على سنتين.

وأضاف: أن الشركة ملتزمة بتقديم عقود تأجير مضمونة للعملاء مع إمكانية الحصول على إقامة في البحرين، متوقعا ربحا صافيا بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في حال قرر العميل بيع عقاره بعد الاستلام حيث إن «آفاق» ستوفر بشكل فوري مشتري، لا سيما ان منطقة الجفير من أكثر مناطق التملك الحر طلبا. وأشار فريد إلى أن المشروع يتميز بموقع يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد ما يسهل الوصول إلى جميع الوجهات عبر طرق ميسرة وخدمات لا مثيل لها، ويمتاز المشروع بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.