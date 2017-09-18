قالت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ان اكتتاب شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 68% لـ «الامتياز الاستثمارية»، سيكون بمبلغ 3.9 ملايين جنيه استرليني بصندوق نظام استثمار جماعي اجنبي مؤسس بإقليم جزر الكايمن ومرخص تسويقه داخل الكويت من قبل هيئة أسواق المال تحت اسم «صندوق يو كي في الثاني المحدود» وغرضه شراء مجمع سنترال درايف، مدينة لانكستر، موركامبي بالمملكة المتحدة. وأضافت في بيان للبورصة ان يبلغ معدل العائد الداخلي المتوقع 10.5% عند التخارج بعد مدة الاستثمار المقدرة بـ 3 سنوات.