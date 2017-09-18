أعلن بنك الخليج أنه لم يتقدم مشترون لمزاد بيع العقار المرهون لصالح البنك بمنطقة الفحيحيل الذي انعقد في 14 سبتمبر الماضي. وذكر البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه كان قد تحدد يوم الخميس الماضي موعدا لبيع العقار المذكور والكائن بمنطقة الفحيحيل وبهذه الجلسة تم تحديد يوم 16 نوفمبر 2017 موعدا آخر للبيع مع إنقاص العشر من ثمن العقار.

كانت المحكمة الكلية قد أصدرت حكما باتخاذ إجراءات التنفيذ ببيع عقار تبلغ مساحته 231.8 ألف متر مربع مرهون لصالح البنك ومملوك لشركة درة الدار العقارية بصفتها كفيلا عينيا راهن لمديونية شركة خباري القابضة.

وأوضح البنك في البيان أنه وبعد إنقاص العشر من ثمن العقار محل البيع، يصبح السعر الجديد نحو 99 مليون دينار، مشيرا إلى أن عملية تأجيل البيع لموعد آخر جاءت لعدم تقدم مزايدين بجلسة 14 سبتمبر الجاري.



البورصة أعادت التداول بسهم «المال» بعد تخفيض رأس المال





أعلنت بورصة الكويت عن إعادة التداول على أسهم شركة المال للاستثمار، اعتبارا من أمس الأحد 17 سبتمبر 2017، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأسمال الشركة.

كانت عمومية الشركة أقرت منتصف يوليو الماضي، تخفيض رأس المال من 66.9 مليون دينار إلى 31.02 مليون دينار، وذلك بإطفاء خسائر بقيمة 35.9 مليون دينار.

ووافقت هيئة أسواق المال في منتصف مايو الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، لإطفاء خسائر بمبلغ 35.9 مليون دينار.

أول نوفمبر ..النظر في دعوى «شيكاغو للصيانة» ضد «الإنماء»

أعلنت شركة الإنماء العقارية عن تحديد جلسة 1 نوفمبر 201، للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة شيكاغو للصيانة والإنشاءات ضد «الإنماء»، بمطالبة قيمتها 1.08 مليون دينار.

وأوضحت «الإنماء» في بيان للبورصة، أن الدعوى سيتم نظرها أمام محكمة أول درجة.

وأفادت الشركة بأن الدعوى مقامة من «شيكاغو للصيانة» ضد كل من الإنماء العقارية، والبنك الأهلي الكويتي ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته.

جدير بالذكر أن الدعوى المرفوعة من «الإنماء» ضد وكيل وزارة الأشغال بصفته، والخاصة بطلب الشركة ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين عن أعمال عقد، سيتم نظرها بجلسة غد الاثنين 18 سبتمبر الجاري.

كانت «الإنماء» أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع أرباحها 4.3% بالربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2017، لتصل إلى 485 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 465 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2016.