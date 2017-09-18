أحمد مغربي

تدخل شركة نفط الكويت، أكبر شركات القطاع النفطي، السنة المالية المقبلة بدون وظائف جديدة، وذلك في سابقة هي الاولى من نوعها على الاطلاق، حيث قال مصدر نفطي مسؤول لـ«الانباء» ان «نفط الكويت» ستقوم بملء الشواغر الوظيفية فيها خلال 2018/2019 فقط دون أن يكون هناك استحداث لوظائف جديدة.

وذكر المصدر ان عدد الوظائف الشاغرة في الشركة وصل الى 700 وظيفة سيتم شغلها اعتبارا من شهر مارس 2018، مشيرة الى ان عدد القوى العاملة في الشركة سينخفض بواقع 100 وظيفة خلال 2018/2019.

وقال ان الشركة قامت ببذل جهود مضنية لتوفير العناصر البشرية لتنفيذ خططها وادارة عمليتها، حيث تمكنت خلال الأربع سنوات الماضية من تعيين 2745 عاملا لتحقق الشركة أعلى نسبة تكويت شهدتها في السنوات الماضية سعيا منها للوفاء بمتطلبات خططها الاستراتيجية ودعما لبرامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال توفير فرص لأبنائنا الكويتيين.

وشهدت الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت (أكبر شركات القطاع النفطي المحلي وأهمها) قفزة كبيرة للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 بحوالي 600 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار للمرة الاولى في تاريخها، وذلك للوفاء بمتطلبات استراتيجية 2030 والتي تهدف لزيادة الإنتاج الى 3.650 ملايين برميل وذلك بحسب مصادر نفطية وهو ما قد يضيف الى الوظائف المتاحة في حالة اعتماد الميزانية من وزارة المالية. وذكرت المصادر ان «نفط الكويت» ستلجأ للأخذ من الميزانية التشغيلية لتغطية التغييرات المالية في المشاريع النفطية الكبرى، بالإضافة الى دفع 10% من قيمة المشاريع التي يستكمل تنفيذها خلال السنة المالية، مشيرا الى ان الميزانية التشغيلية يمكنها سداد جزء كبير من اعمال المشاريع النفطية السريعة.

وقالت ان الميزانية الجديدة لنفط الكويت تغطي مشروعات حفر الآبار وأعمال التنقيب والاستكشاف، هذا الى جانب مشروعات المرافق النفطية الجديدة والخدمات المساندة لها، بالإضافة الى مشاريع احلال وتجديد وتطوير مرافق النفط والغاز الحالية.