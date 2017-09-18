من المتوقع الانتهاء من تقييم الردود في غضون أسابيع

العروض تشمل تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة ٥ مخططات في المدينتين

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان الهيئة العامة للرعاية السكنية تلقت ردودا على طلبات التأهيل بشأن مشروعات من المقرر تنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما توقعت ان تصدر الهيئة طلبات الحصول على عروض ومقترحات بشأن مجموعات الأعمال الخمس في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد قبل نهاية عام 2017.

ووفقا لمصدر مطلع على المخططات، من المتوقع أن يتم الانتهاء من تقييم الردود في غضون أسابيع. وسيعقب ذلك إصدار طلب تقديم العروض والمقترحات قبل نهاية عام 2017.

وستقدم الشركات المؤهلة للعطاء عروضها لتشمل تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة 3 مخططات في مدينة جابر الأحمد، ومخططين في مدينة صباح الأحمد.

وتشمل المخططات في مدينة جابر الأحمد:

٭ الوحدات السكنية (للبيع)، محلات البيع بالتجزئة والمطاعم ومواقف السيارات

٭ مركز الأعمال، وحدات التجزئة ومطاعم ومواقف للسيارات

٭ الوحدات السكنية (للتأجير) ومحلات البيع بالتجزئة ومواقف للسيارات

وتشمــل الـفــــرص الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد ما يلي:

٭ الوحدات السكنية للتأجير، وحدات البيع بالتجزئة، نادي الأطفال ومواقف للسيارات

٭ المنطقــة الصناعيــة للصناعات الخفيفة أو المتوسطة، وورش خدمات الإصلاح ومناطق التخزين. وتشمل الحزمة بناء أربعة مبان حكومية وسكن للعمال.

من الجدير بالذكر انه يجري بناء مدينة صباح الأحمد على مساحة 4 آلاف هكتار وتقع على مسافة 65 كيلومترا جنوبي مدينة الكويت، ومن المقرر ان تشتمل عند إنجازها على 2000 فيلا وعلى عدد مماثل من الشقق السكنية فضلا عن 52 مدرسة و70 مسجدا.

أما مدينة جابر الأحمد فهي أصغر نسبيا وتجري إقامتها على بعد 22 كيلومترا غربي مدينة الكويت على مساحة 1245 هكتارا.

وختمت «ميد» بالقول ان هيئة الرعاية السكنية كانت قد اختارت شركة دار الهندسة اللبنانية كمستشار فني للمشروع، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز/ ستراتيجي اند مستشارا ماليا، في حين تتولى شركة المركز للخدمات القانونية الكويتية مهام المستشار القانوني.