محمود عيسى

يجري حاليا وعلى نطاق واسع طرح مشروعات بناء في المدن والضواحي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تقدر قيمتها بحوالي 32 مليار دولار، وفقا لغرفة التجارة العربية البرازيلية.

وكشف تقرير صادر عن شبكة BNC الاخبارية أن هناك ما مجموعه 801 مشروع بناء حضري بهذه القيمة، كما يتوقع التقرير أيضا أن تتجاوز قيمة عقود البناء الإقليمية حاجز 50.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017.

وفي هذا الصدد، تواصل الغرفة رؤيتها المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوقا واعدة تنطوي على فرص كبيرة لرجال الأعمال البرازيليين، مع استمرار الإمارات مركزا إقليميا لصناعة البناء والانشاءات في المنطقة بسبب ترسية عقود كبيرة العام الماضي.

وقال سكرتير عام الغرفة ورئيسها التنفيذي د.ميشيل حلبي «لقد ثبت ان عام 2017 من الأوقات المثيرة التي تكرست خلالها علاقات عربية - برازيلية نابضة بالحياة، وان مشاريع البناء العمرانية التي ذكرتها الغرفة تمثل فرصة أخرى تستحق ان يوليها المستثمرون من دولة واسعة في أميركا الجنوبية كالبرازيل اهمية خاصة واهتماما كبيرا، الامر الذي سيمهد الطريق أمام المزيد من تعزيز وازدهار العلاقات بين دول الخليج والبرازيل».

وتتوقع شبكة BNC الاخبارية أن يرتفع إجمالي قيمة العقود بنسبة 29% ليصل إلى 65.6 مليار دولار في 2018، ومن ثم يسجل نموا طفيفا في 2019 بنسبة في 1% ليصل الى 66 مليار دولار.

وانتهى حلبي الى القول ان الغرفة تسعى بشكل وثيق للتنسيق مع شركائها لزيادة تسهيل تدفق المعلومات والمعرفة بين الاطراف المهتمة لاقتناص اكبر قدر من الفرص المستقبلية الجديدة في نشاطات البناء المتنامية في المنطقة.