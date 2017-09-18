أعلنت شركة ليماك للإنشاءات، الرائدة حول العالم بتنفيذ المشاريع الضخمة والتي من بينها مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (المبنى 2) ومشروع البنية التحتية وأعمال الكهرباء في غرب عبدالله المبارك، عن فوزها بمناقصة بقيمة 570 مليون دولار لإنشاء وتشغيل طريق سريع في مدينة أوفا الروسية.

وقد فازت ليماك بهذه المناقصة من خلال شركة «بشكير كونسيشن»، التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية مشروع مشترك بين كل من شركة ليماك وشركة «في تي بي كابيتال».

ومن مميزات مشروع الطريق السريع، المقرر البدء بتشغيله في غضون 4 سنوات تليها فترة تشغيل مدتها 25 سنة، أنه سيكون قادرا على استيعاب 22.700 مركبة في اليوم الواحد وسيربط مدينة أوفا من الشرق وصولا الى الطريق السريع، إذ يبلغ طوله 12.5 كيلومترا ويتكون من 4 ممرات، كما يضم نفقا بطول 1.250 متر، وعدة جسور يبلغ إجمالي طولها 2.600 متر.