أصحاب السيولة بين خيار احتمال ارتفاع السعر وتراجع العائد على التوزيعات

ارتفاعات كبيرة بمضاعف P/E لـ 8 أسهم منذ إعلان احتمال ترقيها مطلع أغسطس الماضي

متوسط مكرر ربحية البورصة الكويتية ينخفض لـ 16 مرة.. ويبقى الأعلى خليجياً

شريف حمدي

في ظل الزخم الكبير الذي تشهده بورصة الكويت في الوقت الراهن منذ الكشف عن احتمالية ترقيتها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية الشهر الجاري، وأسعار عدد ليس بالقليل من الأسهم المدرجة بالبورصة تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة وصلت إلى نحو 15% خلال آخر 25 جلسة، كما أشارت «الأنباء» في تقرير سبق نشره الأسبوع الماضي.ورغم أن هذه الارتفاعات تعد أمرا ايجابيا يحقق من خلاله المستثمرون مكاسب سوقية جيدة، إلا ان لهذه الارتفاعات وجها سلبيا آخر يتجلى في ارتفاع مكرر الربحية لبعض الأسهم التي شهدت زيادات سعرية كبيرة خاصة نوعية الأسهم القيادية التي من المتوقع انضمامها لمؤشر فوتسي في حال الترقية، نظرا للتركيز عليها من قبل مديري محافظ وصناديق محلية وأجنبية في الفترة الحالية.



ويعد مكرر ربحية السهم P/E من المؤشرات المهمة التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم الأسهم قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكلما كان مكرر الربحية للسهم منخفضا مقارنة بباقي الشركات المدرجة بالقطاع نفسه كان السهم مغريا للشراء ومشجعا على الاستثمار فيه، وبالعكس كلما كان مكرر الأرباح مرتفعا كان العائد أقل.لكن هناك العديد من المؤشرات الأخرى التي يعتمد عليها القرار الاستثماري من جودة الأصول المالية والقدرة على توليد إيرادات من تلك الاصول وإمكانية زيادة معدلات الربحية في المستقبل، ما يجعل القرار الاستثماري بشراء الاسهم رغم ارتفاع سعره أمرا واردا.



رغم تراجع المكرر.. الكويت الأعلى خليجياً



ومع تصدر بورصة الكويت لبورصات الخليج من حيث النشاط الإيجابي وتحقيق المكاسب منذ بداية السنة بنسبة 20.5% للمؤشر العام، فإن مكرر الربحية ببورصة الكويت هو الأعلى بين بورصات المنطقة.



وقد أعدت «الأنباء» إحصائية حول مكررات الربحية في أسواق الخليج حتى نهاية شهر أغسطس الماضي استنادا إلى شركة كامكو للاستثمار، والتي تبين أن البورصة الكويتية حاليا عند مضاعف ربحية يقارب 16 مرة وهو الحد الأعلى لنطاق التداول في الخليج، حيث حل السوق السعودي في المرتبة الثانية بمكرر ربحية 15 مرة بينما كان مكرر الربحية لسوق البحرين الأفضل بين الاسواق الخليجية عند مكرر ربحية عند 9 مرات.وعلى صعيد باقي الأسواق الخليجية، فقد حل السوق القطري بالمرتبة الثالثة بمكرر ربحية 13 مرة، أما سوق أبوظبي فحل في المرتبة الرابعة بمكرر ربحية 11 مرة، تلاه سوق مسقط بالمرتبة الخامسة بمكرر ربحية 10.5 مرات، وسوق دبي المالي جاء في المرتبة السادسة بمكرر ربحية 10 مرات.



ارتفاع الأسهم المرشحة للترقي



كما رصدت «الأنباء» أداء الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي، وعددها 14 سهما موزعة على قطاعات مختلفة، وتبين أن ارتفاع أسعار هذه الأسهم أدى إلى ارتفاع مكرر الربحية لـ 8 أسهم منذ بداية اغسطس الماضي وحتى الآن، وذلك على وقع استهدافها قبل الاعلان عن الترقية، وكانت كالآتي:٭ ارتفع مكرر الربحية لسهم الوطني من 14 مرة في مطلع اغسطس إلى نحو 15 مرة في الوقت الحالي.٭ مكرر ربحية سهم بيتك من 18 إلى 20 مرة خلال الشهر والنصف الماضي.٭ سهم زين ارتفع مكرر ربحيته من 12 إلى 14 مرة خلال تلك الفترة.٭ سهم برقان ايضا ارتفع مكرر ربحيته من 10 إلى 11 مرة.٭ شهد سهم الدولي زيادة في مكرر الربحية من 14 إلى 15 مرة.٭ ارتفــع مكــرر ربحيــة سهم اجيليتي من 18 إلى 20.5 مرة.٭ سهم المشاريع ايضا شهد ارتفاعا على مستوى مكرر الربحية من 12 إلى 16 مرة.٭ وشهد سهم المباني ارتفاعا محدودا من 15.2 إلى 15.7 مرة.

الأسهم المتوسطة..تراجع مكرر الربحية وزيادة الفرص

رغم ارتفاع أسعار عدد من الأسهم القيادية بالبورصة في الفترة الأخيرة، وبالتالي ارتفاع مكرر ربحيتها، كان من المفترض أن يرتفع متوسط مكرر الربحية للسوق ككل، إلا أن الملاحظ أن مكرر الربحية تراجع إلى 16 مرة حاليا مقارنة مع 18 مرة مطلع اغسطس الماضي قبل الإعلان عن احتمالية ترقية البورصة لمؤشر فوتسي.

ويشير ما سبق إلى أن هناك فرصا استثمارية جيدة بالبورصة الكويتية تتمثل في الأسهم التي انخفضت مكررات ربحيتها وأدت إلى تراجع المتوسط العام للسوق الكويتي، وغالبا ما تكون تلك الاسهم هي الصغيرة والمتوسطة سعريا، وشهدت نموا في الأرباح كما ظهر من خلال بيانات النصف الأول من العام الحالي والذي جاء محملا بنمو بلغ 16%.