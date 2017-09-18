التطبيق يتيح 1200 منتج.. والتوصيل خلال 4 ساعات

موسى: وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتنا كثيراً في زيادة المبيعات عبر التطبيق

عبدالرحمن خالد

بمناسبة عودة نحو 400 ألف طالب وطالبة إلى المدارس والجامعات وبدء العام الدراسي الجديد، استقبلت مكاتب القرطاسية عددا كبيرا من المشترين خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قدر إجمالي إيرادات تلك المكاتب والأسواق الشعبية المهتمة بالأمور المدرسية خلال تلك الفترة بنحو 30 مليون دينار، وفقا لبيانات نشرتها «الأنباء» الأسبوع الماضي.

في حين، كان للتكنولوجيا الحديثة حصة من التسويق لهذا العام، شهد السوق هذا العام دخول منافس إلكتروني غير تقليدي بالنسبة للأسواق والمكاتب المتخصصة بالقرطاسية وهو تطبيق «Dbassa» الإلكتروني، مستحوذا على حصة لا بأس بها من المشترين لأدوات القرطاسية، ليسهل بذلك الجهد والوقت معا في عملية بيع القرطاسية للزبائن، خاصة انه التطبيق الوحيد حاليا في الكويت الذي يوفر اختيار القرطاسية عبره وخدمة التوصيل خلال 4 ساعات فقط.

وفي هذا الصدد، يقول مؤسس تطبيق «Dbassa» طبيب الباطنية د.مهدي بن موسى (27 عاما) في مقابلة مع «الأنباء»: «بدأنا كموقع إلكتروني في العام الماضي، ثم أسسنا تطبيق (Dbassa) بداية العام الحالي لنوفر من خلاله أكثر من 1200 منتج قرطاسية للزبائن، بالإضافة الى تسخير 5 سائقين لتوصيل المشتريات المدرسية إلى العملاء خلال 4 ساعات في جميع أنحاء البلاد بـ 75 فلسا إذا كانت المشتريات أقل من 4.5 دنانير، ويصبح التوصيل مجانا في حال كانت القيمة أعلى من ذلك، مع العلم أن استخدام التطبيق سهل جدا».

ويضيف بن مهدي: «في البداية استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي كالانستغرام والفيسبوك في الترويج للتطبيق، ثم استخدمنا الفاشينيستات اللاتي إفادتنا إفادة كبيرة في الوصول لأكبر عدد من الزبائن، حيث استقبلنا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 1000 طلبية».

وحول وجهة نظره بالاستثمار بالتطبيقات، يرى بن مهدي ان الاستثمار في سوق التطبيقات الإلكترونية في الكويت ممتاز، ولكن ينقصه تطوير الوظائف والتقنيات الإلكترونية التي تسهل من عملية تبضع المستخدم داخل التطبيق، مضيفا: «نتفوق في السوق الكويتي في إعداد تصاميم التطبيق، حيث ان أغلبها لديها تصاميم ممتازة، إذ انها تشكل 50% من قوة التطبيق».

ويشير بن مهدي ان التعامل مع مبرمجين لإعداد التطبيق وتصنيعه من بلاد كالهند ومصر أرخص من السوق الكويتي المكلف جدا مع فارق في الجودة ايضا، خصوصا ان هناك شركات في الهند توفر خدمة 24 ساعة للدعم الفني حين يحدث خلل أو ما شابه، ونتواصل معهم دائما عبر السكايب لحل اي مشكلة».