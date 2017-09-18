قال الرئيس التنفيذي الجديد للبنك المركزي العماني طاهر سليم العمري أمس إن السلطنة ملتزمة بربط عملتها بالدولار.

حديث العمري جاء على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أول تصريحات له لوسائل الإعلام منذ تعيينه هذا الشهر.

وأضاف أن الريال العماني ليس تحت ضغط في أسواق الصرف الأجنبي رغم أسعار النفط المنخفضة التي تضغط على الأوضاع المالية للدولة وميزان المعاملات الجارية.

وفي أكتوبر الماضي نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن حمود الزدجالي المحافظ السابق للبنك أن وجود عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أضحى أمرا حتميا وأنه تجري دراسة إجراءات جادة لتحقيق ذلك. لكن العمري أكد لرويترز ان عمان غير ملتزمة بمشروع العملة الخليجية الموحدة، وقال: «نحن ملتزمون بربط العملة بالدولار وليس بالعملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تبناها المجلس قبل عدة سنوات».