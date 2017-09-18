يتوج بنك وربة سلسلة جهوده التمويلية في هذا العام بإعلانه عن صفقة استراتيجية في قطاع الطيران تتمحور حول نجاح مشاركته بإنجاز صفقة تمويل مشترك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار (91.4 مليون دينار)، ويمتد على مدى 3 سنوات لصالح شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، حيث قام البنك أيضا بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب ووكيل الاستثمار في هذا التمويل. وتمثل حصة بنك وربة من هذه الصفقة 80 مليون دولار أو ما يعادل 24.4 مليون دينار.

ويأتي انجاز بنك وربة هذا في دعم مسيرته باتجاه تكريسه بنكا متصدرا في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات الاستثمارية وتعزيز محفظة استثماره.

في هذا الاطار، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم «ان بنك وربة يعزز قاعدة حلوله التمويلية لاسيما المصممة لقطاع الشركات لدعم الاقتصاد الكويتي بمختلف قطاعاته، وهو يوسع عملياته في هذا الإطار لتشمل قطاع الطيران الحيوي الذي ينمو بوتيرة سريعة، لاسيما مع ألافكو الشركة الكويتية العريقة في تمويل تأجير وشراء الطائرات وفقا لبنود الشريعة الإسلامية». وأكد الغانم على حرص بنك وربة على دعم الاقتصاد الوطني ومؤسساته مشيرا الى أن صفقة التمويل هذه تدعم بنود استراتيجيته الخمسية في تكريسه بنكا متصدرا في قطاع التمويل والاستثمار، وهي عامل مؤكد على نمو محفظة موجودات البنك ودليل دامغ على التزامه لمد جذور نموه وفق استراتيجيته التوسعية الرامية الى النهوض بقطاع الصيرفة الاسلامية والقطاع الاقتصادي محليا واقليميا وعالميا في الأسواق الناشئة عبر انتقاء الفرص المجدية. تجدر الإشارة الى أنه خلال العام 2017 كثف بنك وربة جهوده الاستثمارية والتمويلية حيث عمل في وقت سابق من هذا العام، على المشاركة في تمويل مشترك لصالح البنك الزراعي التشاركي التركي بقيمة 236 مليون دولار المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وعلى أساس المرابحة، وقد حقق الاكتتاب في هذه الصفقة أكثر نسبة 1.6 من المتوقع.