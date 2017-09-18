أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، توقيعها عقدا بقيمة 4.2 مليون دينار كويتي (نحو 13.9 مليون دولار أمريكي) مع شركة البترول الكويتية العالمية تزود بموجبه مرافق (البترول الوطنية) باحتياجاتها من مختلف أنواع الزيوت.

وأشاد الرئيس التنفيذي في (البترول الوطنية) محمد المطيري، في تصريح صحافي، بنوعية وجودة الزيوت الموردة من (البترول العالمية)، مبينا أن مدة العقد تبلغ ثلاث سنوات تقوم خلالها (البترول العالمية) بتزويد الشركة بحوالي خمسة ملايين لتر من الزيوت.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية العالمية، بخيت الرشيدي، عن سعادته بتجديد التعاون بين الشركتين، مشيرا إلى أن شركته ستعمل على تغطية احتياجات البترول الوطنية مع الالتزام بأعلى المواصفات العالمية.

ووقع العقد عن البترول الوطنية الرئيس التنفيذي محمد المطيري، فيما وقعه عن البترول العالمية الرئيس التنفيذي بخيت الرشيدي، بحضور نواب الرئيس التنفيذي وعدد من المدراء في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية.