أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) الصادرة، اليوم الإثنين، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 2.85 في المئة، على أساس شهري، في يوليو الماضي.

وتراجعت صادرات المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 6.693 مليون برميل يومياً في تموز الماضي، مقارنة بـ 6.889 مليون برميل يومياً في يونيو السابق له.

وفي 25 مايو الماضي، اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، تنتهي في مارس 2018.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتتحمل السعودية -أكبر منتج للنفط في دول منظمة "أوبك" - العبء الأكبر من اتفاقية خفض الإنتاج بـ 438 ألف برميل يومياً.

و"جودي" هي منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.