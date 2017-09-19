أعلن بنك بوبيان عن عروضه المميزة لسيارات بي ام دبليو كافة موديلات 2017 -2018 وذلك بالتعاون مع شركة علي الغانم واولاده الوكيل الحصري لسيارات بي ام دبليو، والتي تمنح الراغبين في اقتناء هذه النوعية من السيارات الفاخرة فرص التمتع بالعديد من المزايا وذلك في إطار العروض المميزة لعملائه والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وقال البنك في بيان صحافي ان العرض يتضمن خصم حتى 450 دينار بدون دفعة مقدمة الى جانب كفالة المصنع لمدة 5 سنوات او 200 الف كم بالإضافة الى خدمة 5 سنوات او 100 الف كم بما في ذلك السفايف والديسكات، غير ان العرض لا يشتمل على موديلات 2018 وموديل M في كفالة وخدمة الخمس سنوات.

وأكد بنك بوبيان أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من العروض المميزة الخاصة بتمويل السيارات لعملاء البنك انطلاقا من أهمية هذا القطاع حيث أصبحت السيارة من ضروريات الحياة اليومية.

ويتواجد موظفو بنك بوبيان على مدار الساعة في أكبر وكالات وشركات السيارات المحلية لتقديم الخدمات والنصائح المطلوبة للعملاء التي تتعلق بتمويل السيارات مع شرح أبرز مزايا التمويل التي يقدمها البنك.

من ناحية اخرى فإن بنك بوبيان مستمر في تقديم افضل الخدمات والمنتجات التمويلية لعملائه وغيرهم انطلاقا من سعيه الدائم لجعل حساتهم اكثر سهولة ومنحهم المزيد من الراحة.