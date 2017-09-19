الحملة تتيح الفرصة لربح ضعف قيمة المشتريات لغاية 2000 دينار

فاز 7 من عملاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) بضعف قيمة مشترياتهم في السحب الخامس عشر للحملة التسويقية الجديدة التي أطلقها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات السحب الآلي، وزيادة القيمة المضافة للبطاقة، وتتضمن الحملة جوائز قيمة تصل قيمتها لغاية 50 ألف دينار، عبارة عن ربح ضعف قيمة المشتريات نقدا لغاية 2000 دينار يوميا لمدة 120 يوما عند استخدام بطاقات «بيتك» لسداد قيمة المشتريات داخل الكويت وخارجها.

والفائزون هم: نجوان سالم العجمي، فيصل عبدالمحسن الطبيخ، نوال مجحم المطيري، بشاير احمد الغانم، محمد سامح اباظة، نوال خلف الدويهيس وتاجر عفر الظفيري.

وتتيح الحملة، التي اطلقت تحت شعار «استرجع ضعف قيمة مشترياتك»، لعملاء «بيتك» الفرصة لربح ضعف قيمة مشترياتهم لغاية 2000 دينار، حيث تتيح كل عملية شراء محلية للعميل بقيمة 1 دينار فرصة للدخول في السحب اليومي، فيما تتيح كل عملية شراء بقيمة دينار واحد خارج الكويت للعميل 3 فرص للربح في السحب اليومي خلال فترة العرض لاسترجاع ضعف قيمة مشتريات العملاء لغاية 2000 دينار عند استخدام بطاقات «بيتك» السحب الآلي، والائتمانية ومسبقة الدفع، حيث يسري العرض على عمليات الشراء داخل الكويت وخارجها عند استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية أو مسبقة الدفع، وعلى عمليات الشراء خارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» للسحب الآلي. وتستمر الحملة لمدة 120 يوما بدءا من 16 مايو 2017.