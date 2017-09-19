الشركة استخدمت نظام حماية مضاعفة أكثر بخمس مرات في هاتفها «هواوي ميت 9»

عندما يتعلق الأمر باختيار هاتف ذكي جديد، تتجه أنظار العديد من المتسوقين نحو البطارية ذات العمر الطويل، ولكن، ما هو عدد مستخدمي الهواتف الذكية الذين يولون أهمية أكبر لمستويات أمان البطارية عند رغبتهم بشراء هاتف ذكي جديد؟ بالرغم من عدم تناول هذا الموضوع بشكل كاف، ينبغي أن يشكل أمان البطارية سمة رئيسية من الضروري البحث عنها قبل اتخاذ هذه الخطوة! ويولي أفراد جيل اليوم أهمية كبيرة لأداء البطارية ذات العمر الطويل. ومع ذلك، وتعزيزا لعمر البطارية وأدائها، تتنازل بعض الهواتف الذكية عن مستويات أمان بطارياتها وأجهزتها، ما يؤدي إلى ارتفاع درجـــة حرارة الهاتف، وقد يصل الأمر إلى حد تعرض الهاتف للتلف الكامل.

ارتفاع درجة حرارة البطاريات

وتتسبب الشواحــــن السريعة بارتفاع درجة حرارة البطاريات بشكل أكبر من الشواحن العادية، نظرا لزيادة كمية التيار الكهربائي الذي تنتجه وارتفاع معدلات تحويل الجهد الكهربـائي فيها.

نظام حماية مضاعفة

ويكتســـــب تعزيـــز مستويات أمان البطاريات أولويــــة قصـــوى بالنسبة لـ «هواوي»، ولذلك استخدمت الشركة نظام حماية مضاعفة أكثر بخمس مرات في هاتفها الجديد «هواوي ميت 9». فعلى سبيل المثال، تم تزويد هواتف «هواوي ميت 9» بنظام الحماية Super Safe 5-gate protection المزود بـ 5 وسائل تحكم لضبط خصائص البطارية، بالإضافة إلى معالج للشحن السريع.

وتنطوي هواتف «هواوي ميت 9» على مكونات إلكترونيــة مخصصــــة ومحسنة للتعامل مع التيارات الكهربائية عالية الجهد. وبفضل استخدام «برتوكول الشحن السريع» من «هواوي»، تعالج نماذج هواتف «هواوي ميت 9» مشكلة ارتفاع درجة حرارة البطارية من مصدر الشحن.

نظام التبريد

بينما يشتمل نظام التبريد ثماني الطبقات وفائق التطور على مواد ذات خصائص حرارية فريدة تحول دون ارتفــــاع درجة حرارة الهاتف. لا يقتصر التزام نماذج «ميت 9» على شحن البطارية بمستويات أكثر أمانا، حيث تحول شحن الهاتف إلى عملية أكثر سهولة وراحة. ويبقى محول الشحن الفائق «سوبر تشارج» والموصل من النوع C متصلا في كل الأوقات، سواء في العمل أو المنزل أو أثناء الحركة. ويتم شحن بطارية «ميت 9» بسرعة أكبر أربع مرات بالمقارنة مع الأجهزة المنافسة الأخرى. ويمكن شحن الهاتف لمدة 20 دقيقة فقط واستخدامه ليوم كامل، أو شحنه لمدة 10 دقائق بما يكفي لمشاهدة فيلمين كاملين.

لا يعني التوجه نحو خيار بطارية أكثر أمانا في الهواتف الذكية عمرا أقصر للبطارية. واعتمادا على البطارية عالية الكثافة سعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، والمدعومة بتقنية الشحن الفائق «سوبر تشارج»، يدعم «ميت 9» عمرا أطول للبطارية للاستمتاع بقدر أكبر مــن الحديث واللعب ومشاهدة الفيديو والاستماع للموسيقى ما يتخطى حدود التقنيات الحالية للبطاريات. واعتمادا على التطورات الحاليـــــــة فـــي مجـــال التكنولوجيا، لم تعد مستويات أمان بطارية الهاتف الذكي بحاجة لأن تكون خيارا، لقد أصبحت ضرورة. ويستخدم كل من الهاتف والشاحن «برتوكول الشحن السريع» (SCP) من «هواوي» لمواءمة الجهد وشدة التيار طوال عملية الشحن، حيث يتم ضبط تيار الشحن بكفاءة عالية.