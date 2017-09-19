البنك يقدم فرصاً تدريبية للمتفوقين تحفيزاً وتشجيعاً لهم على التقدم والتطور والنجاح

احتفى بنك الكويت الوطني بأبناء موظفيه المتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017، وتم تكريمهم في الحفل الذي حضره أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك، إذ حرصت إدارة «الوطني» على لقاء الطلبة المتفوقين مع ذويهم وتكريمهم على جهودهم الكبيرة في مسيرة التحصيل العلمي التي تكللت بهذا النجاح. وشارك في حفل التكريم كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، حيث استمعوا الى الطلبة المتفوقين ولطموحاتهم المستقبلية، وحثوهم على تحقيق هذه الطموحات بالعمل الدؤوب والمثابرة.

وجرى في نهاية الحفل توزيع شهادات التقدير والهدايا على المكرمين من الطلبة المتفوقين دراسيا، في جو اتسم بروح الأسرة الواحدة. ويحرص بنك الكويت الوطني على تكريم المتفوقين من أبناء موظفيه سنويا، تقديرا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، وتشجيعا لهم لاستكمال هذه المسيرة، والمثابرة على العمل الدؤوب، وتقديرا لذويهم الذين لا يدخرون جهدا في توفير كل احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم.

وإلى جانب التقدير المادي، يقدم الوطني كذلك للمتفوقين فرصا تدريبية خاصة بالبنك تحفيزا وتشجيعا لهم على التقدم والتطور والنجاح، حيث يفتح البنك أبوابه دائما أمام الشباب الطموحين والمثابرين الذين يعملون بجهد وإصرار لتحقيق طموحهم وأهدافهم، ولاسيما أن ثقافـــــة «الوطنــــي» ترتكز على العمل الدؤوب والمثابر لتحقيق النجاح والتفوق. ويأتي ذلك تأكيدا لاهتمامه بتلك الفئة الواعدة من الشباب الكويتي، وتقديم الدعم لهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية، حيث يضع بنك الكويت الوطني التعليم في سلم أولوياته واهتماماته، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، وإيمانا منه بأهمية التعليم لتنمية الأجيال المقبلة وتنمية الوطن.