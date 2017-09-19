«كيا» نظمت ورشة عمل لمجموعة من موظفي قسم التأجير في «بيتك» للتعريف بمواصفات موديلات 2018

يوما بعد يوم تتعمق أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع، الوكيل المعتمد لعلامة «كيا» التجارية في الكويت وبين بيت التمويل الكويتي «بيتك» حيث لمس الطرفان عبر سنوات طويلة من التعاون، النتائج الإيجابية التي من الممكن تحقيقها من خلال التركيز على الارتقاء بمستوى خدمة العملاء، سواء كان ذلك من خلال تقديم أفضل الخيارات المتاحة من السيارات بأنسب الأسعار، أو عبر توفير مستويات راقية من الخدمات المساندة التي يحتاج اليها عملاء التأجير والتي توفر للزبائن الطمأنينة وراحة البال مثل الصيانة الدورية والإصلاح بجودة عالية والسيارة البديلة.

وتعد العلاقة بين مجموعة الوكالات الوطنية «كيا» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» من أنجح الشراكات بهذا المجال في السوق المحلي وتتعدى العلاقة بين الشركتين العلاقة التقليدية لترتقي لمرحلة التعاون الوثيق على أعلى المستويات.

وفي هذا السياق، نظمت إدارة خدمة «كيا» مؤخرا ورشة عمل خاصة لمجموعة تضم 11 من موظفي قسم التأجير في «بيتك»، تعرفوا من خلالها على المواصفات الهندسية والتكنولوجية لموديلات كيا 2018، إلى جانب العناصر الأخرى التي تميز علامة كيا التجارية وتجعل من منتجاتها الخيار المثالي لعملاء التأجير، ويعتبر هذا الحدث بداية لسلسلة من الدورات التدريبية المزمع تقديمها لموظفي قسم التأجير لدى «بيتك» من أجل التعريف المستمر بموديلات «كيا».

وفي ختام ورشة العمل، تم تقديم شهادات شكر وتقدير لموظفي «بيتك» الذين عبروا بدورهم على لسان م.علاء العلمي مساعد مدير عمليات الفنية السيارات عن امتنانهم لمجموعة الوكالات الوطنية على جهدها في توفير المعلومات والدعم اللازمين لتسهيل عملهم وتقديم الخدمات والمعلومات الفنية لعملاء التأجير بكفاءة أعلى.

وقد علق مدير عام مراكز الخدمة في مجموعة الوكالات الوطنية نبيل مصطفى على هذه الورشة قائلا: في البداية أود التقدم بالشكر الجزيل لإدارة «بيتك» التي طالما وفرت لنا الدعم عبر إيمانها المتنامي بموديلات كيا وثقتها الكبيرة بخدماتنا، وهنا أود التأكيد لجميع شركائنا التجاريين على التزامنا الاستراتيجي بتوفير أعلى مستويات الدعم والخدمة اللازمة لضمان الرضى التام لعملائهم والاستمرار بتنمية أعمالهم، وإننا على وعي تام بأن نجاحاتهم ستعزز نجاحاتنا.