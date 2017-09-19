أعلنت جمعية إنجاز الكويتية عن تعيين السيدة ليلى المطيري رئيسا تنفيذيا للجمعية، وتنضــم المطيري لـ «إنجاز» حاملة في جعبتها سنوات من الخبرة ومهارات القيادة تؤهلها وبشدة لرئاسة الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها التي تأسست لأجلها.

كما ستسهم من خلال درايتها بكيفية إدارة الشركات والعلامات التجارية وكذلك خبرتها في قطاع الاتصال المؤسسي في إثراء عمليات إنجاز الكويت على المدى الطويل.

ولكونها أحد رواد الأعمال، تؤمن ليلى المطيري بمبدأ ريادة الأعمال وتعمل بقوة على تعزيز هذا المفهوم وسط جيل الشباب. ستقوم المطيري بمساعدة الشباب الكويتي الواعد على تنمية مهاراتهم ورسم ملامح مستقبلهم الوظيفي، وبالتالي تنمية قدرتهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة والعمل على نجاحها.

وتأسست جمعية إنجاز الكويتية عام 2005 كجمعية نفع عام غير ربحية وغير حكومية تقودها مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم في الكويت، وبمساندة من المتطوعين المؤهلين، تقدم إنجاز برامج تعليمية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة.

وساهمت جمعية إنجاز الكويتية في تعليم ما لا يقل عن 54336 طالبا وطالبة منذ بدايـــة نشأتها في العام 2005.

وبفضل أكثر من 4859 متطوعا من 129 مؤسسة تعليمية، تقوم جمعية إنجاز الكويتية بربط المتطوعين ذوي الخبرات لتدريب الطلبة من خلال برامجها. حيث يخضع المتطوعون إلى التدريب قبل أن يتشاركوا خبراتهم مع الطلبة لتعزيز تجربتهم وأدائهم كأمثلة وشواهد على نجاحات واقعية وبالتالي يكونون هم مصدر الإلهام لدى الطلبة.