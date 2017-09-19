أعلنت شركة الميثاق المتحدة العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية.

وقال مدير التسويق في مركز الميثاق المتحدة العقارية عبد الرؤوف عبدالله ان الشركة ستقوم بتسويق أراض سكنية على البحر بمساحات وواجهات بحرية مختلفة في مدينة صباح الأحمد البحرية بوثائق حرة.

وبين أن مدينة صباح الأحمد البحرية تعتبر من أضخم وأرقى المشاريع التي نفذت من قبل القطاع الخاص في الكويت وتمتاز بإطلالاتها البحرية الساحرة، بالإضافة إلى الخدمات والمشاريع التجارية حيث يتم تشييد عدة مشاريع تجارية عالمية ممثلة بمشروع outlet.

وتابع: من المؤكد أن هذا المشروع الضخم سيعطي زخما أكثر للمدينة وستكون الوجهة الأولى لعشاق الرفاهية والاستجمام. وأضاف: ينقسم المشروع إلى أربع مراحل، في حين يكون لمدينة صباح الأحمد البحرية ثلاثة مداخل رئيسية من طريق الملك فهد بن عبدالعزيز عبر طريق 278 ويعتبر مدخلا للمراحل الأولى والثانية والثالثة بينما طريق 285 سيكون مدخلا للمرحلة الرابعة فقط وتعتبر المرحلة الرابعة هي المرحلة المميزة من بين مراحل المدينة جميعا، حيث تمتاز بالخصوصية والهدوء نظرا لعدد القسائم القليلة فيها، وتمتاز أيضا بمدخلها المنفصل عن باقي المراحل وهو طريق 285، وأضاف عبدالله أن أكثر ما يميز المرحلة الرابعة هو خلوها من الصف الثاني «الخلفيات» حيث تكون جميع القسائم على البحر، كما تحتوي أيضا على مرسى للقوارب واليخوت خاص بها، أما التمليك في مدينة صباح الأحمد البحرية فهو تمليك حر مدى الحياة بوثيقة تملك مطابقة لشروط بنك التسليف والادخار.