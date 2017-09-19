السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 10 سبتمبر الى 14 سبتمبر2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل. والفائزون هم: مبارك شهاب خلف العنزي، ندين حسن صلاح الصادق، عبدالمحسن على حبيب الجدي، وفاء محمد عيسى العبدالجادر، محمد أحمد عبدالله عبدالله، صغرى يعقوب رستم، سعاد عبدالمحسن على التميمي، عادل عبدالرزاق هاشم الحنيان، سما خالد رميح المطيري، علي جراح الصباح.

وسيجرى السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة ألف 500 دينار، أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.