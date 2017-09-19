أجرى بنك وربة يوم الخميس الماضي، ثلاث سحوبات منها ما يتعلق بحملات ترويجية كان قد أطلقها البنك في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة الى سحوباته الشهرية وهي: سحب حساب السنبلة الشهري، السحب الخاص باستخدام تطبيق وربة أونلاين على الهواتف الذكية، وسحب «فاتورة اكسبرس»، وذلك بحضور ممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة وفريق بنك وربة.

هذا، وقد تم الاعلان عن الفائزين من عملاء بنك وربة بحساب السنبلة، حيث بلغ اجمالي الجوائز 30 ألف دينار كويتي حيث فاز ناصر بدر النجار بالجائزة الكبرى وهي 10 آلاف دينار كويتي، مبلغ 5 آلاف دينار كويتي الى كل من مترك زايد العجمي وعالية بدر الوعلان. كما فاز 10 أشخاص بمبلغ ألف دينار كويتي لكل منهم وهم: نوير نياف الديحاني، عبدالعزيز سليمان الفدغوش، ايوب علي بن نخي، لطيفه سعيد الخالدي، خالد عبدالله البصيلى، ساير بدر الساير، فيصل عقيل المطيرى، خالد صالح الشعبان، مشعل محمد الصليلي، بدر ناصر العوضي.

أما السحب الثاني فتم من خلاله الاعلان عن الفائز بحملة «وربة أونلاين للهواتف الذكية» والتي كان قد أطلقها لتشجيع العملاء على استخدام تطبيق البنك على الهاتف النقال لإنجاز معاملاتهم المصرفية بيسر ومرونة وقد فاز سعيد عبدالله الهاجري بالجائزة وقيمتهــــا 500 دينـــــار كويتي.

يجدر بالذكر أن الحملة مستمرة حتى نوفمبر 2017، لذا على الراغبين بالاستفادة منها تكثيف استخدامهم للتطبيق لزيادة فرص الربح بالجائزة.

وفيما يتعلق بالسحب الثالث والأخير، فهو يعنى بتتويج خمسة رابحين. حيث كان البنك قد أطلق في وقت سابق خدمة الكترونية نوعية «فاتورة اكسبرس» والتي تسمح للعملاء بتسديد قيمة فواتيرهم عبر تطبيقه الالكتروني، وهذا السحب هو الأول في سلسلة من سحوبات شهرية يقوم بها بنك وربة لعملائه من مستخدمي هذه الخدمة النوعية.

وأما عن أسماء الفائزين الخمس فهـــم: فهد شويت السعيدي ربح 100% مـن قيمة الفاتـورة، كما ربحت ريم فاضل العتيبي 80%، ويوسف عبد المحسن العليان بـ 60%، حنان يحيى العبد الله بـ 40%، خالد حسن أبو سعده بـ 20% من قيمة الفاتورة.