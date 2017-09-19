الراشد: دراسة وتسويق منتجات استثمارية جيدة لصالح العملاء

أعلنت شركة «رساميل للاستثمار» عن تحقيق الأهداف التي حددتها خلال العام الماضي ومع بداية مرحلة إعادة الهيكلة وذلك بعدما تفوق أداء الشركة على مرحلة التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها المستهدفة في خطة عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة بنسبة حضور 86.2% والتي تم خلالها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية.

وقال رئيس مجلس الادارة للشركة د.فهد الراشد ان الأداء المالي للشركة، على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية العامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة، جاء متوافقا مع التوقعات التي حددتها الشركة مع بداية عملية إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح من مستوى الأداء الذي حققته الشركة في السنة المالية المنتهية بنهاية العام 2017 بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.

وأضاف الراشد «تستمر شركة رساميل ببذل كل الجهود من أجل تحقيق الربحية لعملائها ومساهميها على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة. وفي سبيل ذلك، قامت الشركة بتقديم منتجات جديدة وناجحة لعملائها من باب التأكيد على قدرتها على المواءمة ما بين الجهود التي تبذلها لإعادة الهيكلة الداخلية، والوعي والعمل على مواكبة متطلبات العملاء».

وكانت شركة «رساميل للاستثمار» قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي الإيرادات لتصل إلى 3.7 ملايين دينار وذلك بالمقارنة مع إيرادات بالسالب بقيمة 644.3 ألف دينار في السنة الماضية.

وبلغ حجم أصول الشركة نحو 21.6 مليون دينار كما في 31 مارس 2017، في الوقت الذي انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 17% مقارنة بمستواه في 31 مارس 2016. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد وصل إلى حوالي 18.1 مليون دينار، بقيمة دفترية للسهم بنحو 101 فلس مقارنة بقيمة دفترية للسهم بنحو 87 فلسا في 31 مارس 2016.

وذكر رئيس مجلس الادارة «ان هذه النتائج تعني أن عملية إعادة هيكلة الشركة ماليا وإداريا قد انتهت مع نهاية شهر مارس 2017، وعلى الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية والتحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم فإن إدارة الشركة تمكنت من دراسة وتسويق منتجات استثمارية جيدة لصالح عملائها»، مفيدا بأن «رساميل» قد تعدت مرحلة إعادة الهيكلة وتخطط لما بعد هذه المرحلة نحو تطوير توجهات ونشاطات إضافية من أجل تنمية إيراداتها وتنويع أعمالها.