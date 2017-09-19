أعلنت مؤسسة البترول الكويتية رصد بقعة زيت مجهولة المصدر على بعد كيلومتر واحد من محطتي الزور الشمالية والجنوبية مقابل منطقة «رأس الزور» من قبل المقاول التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.



وأشارت المؤسسة في بيان صحافي إلى أنها فعلت خطط وإجراءات الطوارئ المتبعة من قبل القطاع النفطي وأخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتطويق المرافق والمنشآت الحيوية بالمنطقة ومن أهمها مآخذ محطات الزور الشمالية والجنوبية لوزارة الكهرباء والماء،



فيما تم إرسال القطع البحرية ومعدات مكافحة التسربات النفطية بالتنسيق مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية للبدء بعمليات الاستجابة واحتواء البقع. وأوضحت أنها تنسق حاليا مع كل من وزارة الداخلية والمقاول التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لمسح المنطقة الجنوبية وتمشيطها عن طريق جولات الاستطلاع الجوية لتحديد حجم انتشار البقع وتتبعها ورصد أي بقع نفطية قادمة إلى المياه الإقليمية للكويت والتعامل معها.