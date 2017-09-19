أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية توقيعها عقدا بقيمة 4.2 ملايين دينار مع شركة البترول الكويتية العالمية تزود بموجبه مرافق «البترول الوطنية» باحتياجاتها من مختلف أنواع الزيوت.

وأشاد الرئيس التنفيذي في «البترول الوطنية» محمد غازي المطيري بنوعية وجودة الزيوت الموردة من «البترول العالمية»، مبينا أن مدة العقد تبلغ ثلاث سنوات تقوم خلالها «البترول العالمية» بتزويد الشركة بحوالي خمسة ملايين ليتر من الزيوت.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي عن سعادته بتجديد التعاون بين الشركتين، مشيرا إلى أن شركته ستعمل على تغطية احتياجات البترول الوطنية مع الالتزام بأعلى المواصفات العالمية.

ووقع العقد عن البترول الوطنية الرئيس التنفيذي محمد غازي المطيري فيما وقعه عن البترول العالمية الرئيس التنفيذي بخيت الرشيدي بحضور نواب الرئيس التنفيذي وعدد من المدراء في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية.