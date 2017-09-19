العالم النامي يواجه أزمة جديدة لارتفاع مستويات الدين

قال بنك التسويات الدولية إن تحول الأسواق الناشئة إلى إصدار السندات المحلية الطويلة الأجل على نطاق واسع يجعلها أكثر مقاومة للصدمات الخارجية على الرغم من زيادة مستويات الدين العام.

وسبق أن حذر البنك، وهو مظلة لبنوك مركزية عالمية، من أن العالم النامي يواجه أزمة جديدة نظرا لارتفاع مستويات الدين وبصفة خاصة في الصين. لكن تقريره الأخير أظهر أن التغييرات في تركيبة الدين خففت من حدة الأزمة.

وقال البنك في تقريره الفصلي بحسب «العربية» ان الدين الحكومي في الأسواق الناشئة بلغ 11.1 تريليون دولار، حيث ارتفع إلى المثلين منذ نهاية 2007 وزاد كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي الى 51% مرتفعا 10 نقاط مئوية عن مستوياته بنهاية 2007.

وأظهرت بيانات البنك أن 14% فقط من الديون القائمة لأكبر 23 دولة نامية بالعملة الأجنبية، انخفاضا من 32% في نهاية 2001.

وبينما لايزال الاقتراض الخارجي يشكل نحو ثلث إجمالي الاقتراض في بعض الدول مثل السعودية وتركيا وپولندا، فقد شهدت مثل تلك الإصدارات انخفاضا على نطاق واسع.

وقال البنك «انخفاض الدين بالعملة الأجنبية في أوائل الألفية الثالثة ربما ساهم في تحصين الاقتصادات الناشئة من اختلال السوق العالمية في الأزمة التي وقعت بين 2007 و2009 وما تلاها».

وأشار البنك أيضا إلى أن فترة استحقاق السندات زادت بشكل مطرد في الأسواق الناشئة، لتبلغ 7.7 اعوام في المتوسط في عينة من 23 دولة أجري عليها البحث.

وأشار إلى المكسيك وجنوب أفريقيا كمثال للدول التي مددت متوسط فترة الاستحقاق إلى ثماني سنوات و16 سنة على الترتيب، وهو أعلى بشكل كبير من كثير من الدول المتقدمة.