قالت الهيئة العامة للصناعة الكويتية أمس إنها تدرس حاليا بعض الأسواق الإقليمية لتسويق المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية في ضوء ما يتميز به المنتج الكويتي من جودة وسعر مناسبين.

وقال الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية في الهيئة محمد العجمي على هامش افتتاح معرض الفندقة العالمي (هوتيل شو) في امارة دبي ان الهيئة تقدم الدعم للشركات الصناعية الكويتية لتتمكن من تعزيز إمكاناتها في التصدير.

وأضاف ان الهيئة نظمت جناح الكويت الذي يضم المصانع المحلية المتخصصة في الأغذية والتغليف وصناعة السجاد.

وذكر أن الجناح الكويتي لاقى استحسان الزوار لما تتمتع به الصناعات الكويتية المعروضة من مواصفات ذات جودة عالية، معتبرا أن المشاركة فيه تعد فرصة لدخول الصناعة الكويتية الى الأسواق العالمية.

وأوضح العجمي ان المعرض ساهم في تسويق المنتج الوطني «اضافة الى عقد العديد من المفاوضات والاتفاقيات المبدئية لشركاتنا الصناعية مع بعض المستثمرين المشاركين في المعرض».

من جهته، قال مدير إدارة الترويج والفرص التصديرية لدى الهيئة ناصر المطيري إن مشاركة الكويت في المعارض الإقليمية والعالمية يساهم في تطوير قطاع الصناعة الكويتي كمصدر للدخل مثل القطاعات الأخرى واهمها القطاع النفطي.

وأضاف أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تعريف الزوار والمستثمرين العالميين بالمنتج الصناعي الكويتي الذي يتمتع بالمواصفات القياسية العالمية ما يفتح المجال لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الكويت وباقي دول العالم.

وأكد المطيري قدرة القطاع الصناعي الكويتي على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل للكويتيين، مشيرا إلى جهود الهيئة الكبيرة لدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير الدعم المالي والإداري.