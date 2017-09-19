ارتفعت أسعار الخام الأميركي فوق مستوى 50 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس واقتربت من أعلى مستوياتها في شهور التي سجلتها الأسبوع الماضي مع تراجع عدد حفارات النفط واستمرار استئناف العمل في محطات التكرير بعد الإعصار هارفي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع قدره عشرة سنتات، أو ما يعادل 0.2%، إلى 49.99 دولارا للبرميل بعدما تجاوز في وقت سابق 50 دولارا واتجه صوب أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر الذي بلغه الخميس عند 50.50 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 55.66 دولارا، وهو مستوى غير بعيد عن 55.99 دولارا الذي لامسه الخام الخميس.

وتستأنف محطات التكرير على طول خليج المكسيك والكاريبي العمل بعد إغلاق بفعل الإعصارين هارفي وإيرما.

وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر العاملة بواقع 7 حفارات في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة، وهو أدنى مستوى من يونيو، حسبما قالت وكالة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة.