1.9 مليون دينار قيمة عمليات بيعية مقابل 870 ألفاً للشراء

أكبر عمليات المطلعين تمت على أسهم «الامتياز» بقيمة 840 ألف دينار

احتمالات الترقي رفعت أسعار الأسهم ما زاد مبيعات المطلعين

شريف حمدي

رصدت «الأنباء» التداولات الشهرية للمطلعين وتداولاتهم من الأسهم، وتبين ان هناك تراجعا في القيمة إلى 2.8 مليون دينار في شهر أغسطس الماضي انخفاضا من 2.9 مليون دينار في يوليو الذي سبقه.

وتبين من خلال الرصد الذي يعتمد على وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن تداولات المطلعين الشهر الماضي طغت عليها العمليات البيعية في مقابل العمليات الشرائية، وذلك وفقا للآتي:

٭ بلغت قيمة عمليات البيع في تعاملات المطلعين 1.9 مليون دينار، تمت من خلال 18 عملية بيع، وهي تشكل أكثر من 68% من إجمالي قيمة التعاملات.

٭ بلغت قيمة عمليات الشراء 870 ألف دينار، تمت من خلال 7 عمليات، وهي تشكل 31% من الإجمالي.

٭ أظهر الرصد أن تداولات أغسطس كانت عبارة عن 25 عملية، وتمت التداولات على أسهم 13 شركة مدرجة.

ويتضح مما سبق أن خيار المطلعين هو البيع أكثر من الشراء، على الرغم من أن عمليات أغسطس خلت من أسهم الإثابة وهي الأسهم التي يحصل عليها المطلعون بأقل من أسعار الأسهم السوقية كنوع من التحفيز لبعض الموظفين بعد موافقة مجلس الإدارة، وبالتالي يحققون أرباحا عند بيعها بالأسعار السوقية، إلا أن الملاحظ أن عمليات البيع تتم على أسهم عادية وليست أسهم إثابة.

ويدل ذلك على أن هناك توجها لدى أغلب المطلعين بالبيع والتخارج كليا أو جزئيا من سوق الأسهم، رغم أن بورصة الكويت تشهد تحسنا نسبيا، وتعد أفضل البورصات الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي بصعود مؤشرها 20%، وسط توقعات بأن تزداد مكاسبها خلال سبتمبر الجاري بدعم من ترقب ترقية السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

الامتياز

حظيت تداولات شركة «الامتياز» بالنصيب الأكبر من قيمة التداولات بنسبة تصل إلى 60% من الإجمالي، حيث بلغت قيم التداول للمطلعين على أسهم الشركة 1.7 مليون دينار، وكانت جميعها عمليات بيع تمت من خلال 4 صفقات، وتمت هذه العمليات من خلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الكويتي، والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الامتياز.

وتعد «الامتياز» من الشركات النشطة بالبورصة في الفترة الأخيرة، واستطاع السهم أن يحقق مكاسب بنسبة تفوق الـ 70% منذ بداية العام الحالي في ظل استهدافه من قبل شريحة كبيرة من المتعاملين.

أسس

نشاط ملحوظ تم على سهم شركة أسس من خلال المطلعين على مدار شهر أغسطس الماضي، حيث تمت 3 عمليات على السهم تنوعت ما بين شراء وبيع بقيمة إجمالية 659 ألف دينار، ولوحظ أن عمليات الشراء كانت كانت بواقع عمليتين بقيمة 652 ألف دينار، مقابل عملية بيع بـ 6 آلاف دينار.

وتراجع سهم أسس منذ بداية العام الحالي بنسبة 10% تقريبا.

دبي الأولى

شهد سهم شركة آسيا كابيتال نشاطا لافتا على مستوى المطلعين خلال الشهر الماضي، واقتصرت العمليات التي شهدها السهم على البيع دون الشراء، وبلغ عددها 5 عمليات بقيمة 155 ألف دينار، وتمت جميع العمليات من خلال مطلع واحد، وهي شركة المزايا المالك الأكبر لأسهم شركة دبي الأولى بنسبة 62%، تليها شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة بنسبة 28%.

وحقق سهم دبي الأولى خسائر سوقية بنسبة تزيد على 20% منذ بداية العام الحالي.



ميزان القابضة



شهدت الأيام الأخيرة من شهر أغسطس عمليات شرائية مكثفة من مجلس إدارة شركة ميزان القابضة بعدد 7 عمليات شراء دون اي بيع يذكر حيث اشترى المطلعين 199 ألف سهم بقيمة تقارب 158 ألف دينار وهو ما ساهم في دعم سعر السهم الذي ارتفع من مستويات 770 فلس إلى 810 فلس ويتداول السهم اليوم عند مستويات 850 فلس.



وتأتي العمليات الشرائية بعد إعلان الشركة عن تراجع في ارباحها للنصف الأول بانخفاض بلغت نسبته 27% حيث حققت ارباحا وصلت الى 7.3 مليون دينار بالستة أشهر الاولى من العام الجاري مقارنة بـ 10 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

البيع يغلب بالنصف الأول

وخلال النصف الأول من العام الحالي، ركزت تداولات المطلعين على العمليات البيعية والتي تفوقت على عمليات الشراء حيث بلغت قيمة عمليات البيع في تعاملات المطلعين 26.5 مليون دينار، تمت من خلال 84 عملية بيع، وهي تشكل أكثر من 64% من إجمالي قيمة التعاملات مقابل عمليات شراء بلغت قيمتها 3.3 ملايين دينار، تمت من خلال 46 عملية، وهي تشكل 36% من الإجمالي.

وساهم في التوسع في عمليات البيع مقابل الشراء، قيام أغلب الموظفين الذين حصلوا على أسهم الإثابة بالبيع للاستفادة من فروقات الأسعار بين السعر الذي اشتروا به الأسهم وبين سعرها السوقي، علما بأن أسهم الإثابة هي الأسهم الممنوحة من قبل الشركة للموظفين المميزين بأسعار أقل من السعر السوقي للسهم بالبورصة كنوع من التحفيز على الإجادة.

وكانت تداولات النصف الأول عبارة عن 130 عملية بيع وشراء وعملية واحدة تنازل وهبة تمت على 1.5 مليون من اسهم البنك الوطني، وتمت التداولات على أسهم 25 شركة مدرجة.