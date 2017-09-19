رفعت شركة «مواشي» قيمة الدعم المطلوب من الحكومة لـ 3.46 ملايين دينار من خلال تعديل دعوى الاستئناف من طلب ندب خبير إلى زيادة قيمة التعويض والتي كانت قيمتها 2.29 مليون دينار بموجب حكم أول درجة.

وكانت الشركة قد رفعت الدعوى القضائية ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته للحصول على دعم حكومي مستحق بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك بحسب افصاح الشركة للبورصة أمس.

وتتوزع هيكلة ملكية شركة مواشي بين الهيئة العامة للاستثمار والتي تمتلك 51.5% من اجمالي أسهم الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تملك 10.3%.