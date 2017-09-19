عينت شركة «المباني» أيمن محمد المديفر رئيسا تنفيذيا لشركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لـ «المباني» بالمملكة العربية السعودية، وقالت «المباني» في بيان للبورصة الكويتية أمس إن تعيين المديفر سيتم اعتبارا من اليوم. وتأسست شركة «شمول القابضة» في 2014 وتمتلك «المباني» 60%. من أسهم الشركة التي تمثل شراكة سعودية كويتية ومن أبرز مشروعات الشركة مجمع الأفنيوز بالرياض والخبر. وحققت «المباني» أرباحا وصلت إلى 24.6 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنمو طفيف مقارنة بـ 24.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.