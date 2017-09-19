أحمد مغربي ـ محمود فاروق

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تعمل بشكل جدي في تقليص الإجراءات المستندية، متمنيا الوصول الى ما نصبو إليه عبر التعامل الحكومي الإلكتروني دون حاجة للمراجعة من قبل المواطنين والمقيمين. حديث العبدالله جاء على هامش افتتاحه الملتقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية الذي عقد تحت عنوان «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية»، والذي تنظمه وتديره شركة «نوف إكسبو» خلال الفترة من 17 الى 19 الجاري. وأوضح العبدالله ان المحرك الرئيسي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بلا منازع هو الحكومات، مبينا أنها تقدم ما يفوق 70% من الناتج المحلي.

وذكر ان القطاع الخاص دائما ينتظر من الحكومات ان يكون لها إنفاق داخل الدولة من أجل ازدهاره. وفي سؤال حول استعداد الحكومة لدور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة، أجاب العبدالله باقتضاب «إن شاء الله جاهزين».

وعن الملتقى، قال الوزير العبدالله: «الملتقى يشكل أحد أوائل الملتقيات الذي يركز على دور الشركات الاستشارية، والتي تقوم في بداية مرحلة اي مشروع بوضع اللبنة الأولى، كما تقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع. وأضاف أن فكرة تنظيم هذا الملتقى أنه يجمع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتبادل الخبرات والأفكار، ونأمل أن تستمر تلك البادرة في السنوات المقبلة».