منحت مؤسسة تيليكوم وورلد مجموعة زين جائزة «أفضل علامة تجارية» في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات عن العام 2017، وهي الجائزة التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز تيليكوم وورلد الذي استضافته دبي مؤخرا.

وذكرت مجموعة زين ان لجنة التحكيم التي شكلتها مؤسسة «terrapin» المسؤولة عن فعاليات هذا الحدث السنوي، منحتها الجائزة للعام الرابع على التوالي تقديرا للنجاحات المتواصلة التي تحققها العلامة التجارية «زين»، والتي جاءت مدفوعة بالتطورات الملموسة والمبادرات الاستراتيجية التي حققتها وحداتها التشغيلية في أسواق المنطقة.

وبينت زين في بيان صحافي ان لجنة التحكيم سلطت الضوء على المسار الاستراتيجي الذي تتبناه عملياتها التشغيلية والتجارية في الوقت الراهن، والذي تواصل فيه بناء شراكات استراتيجية إقليمية وعالمية في مجال الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى استثماراتها الأخيرة في مشاريع التحديث وترقية الشبكات والابتكارات التكنولوجية، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز تجربة قاعدة عملائها.

وأفادت زين بأن لجنة التحكيم ثمنت مشاريع الاستدامة التي تقوم بها في أسواق الشرق الأوسط، والتي نجحت في دمجها مع قرارات أعمالها، وهي في هذا الإطار قامت بتوجيه جهودها نحو دعم الابتكار والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما امتدحت لجنة التحكيم الحملات التسويقية المبتكرة التي تقوم بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بأنها أسرت مخيلة شريحة كبيرة من الجمهور.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين مالك معرفي: «علامة زين التجارية تكمن في جوهر كل ما نقوم به من أعمال، فهي التي تحدد رؤيتنا الاستراتيجية، وهي أيضا التي توجه مشاركتنا وتركيزنا داخل الشركة، كما أنها تمثل وعدنا الدائم لعملائنا بتقديم أفضل تجربة اتصالات».

وأضاف معرفي: «التتويج الذي حصلت عليه علامتنا التجارية، هو اعتراف لشغف كوادر عملنا لإحداث الفارق في المجتمع الذي نقدم فيه خدماتها، كما ان هذا الاعتراف يبرز الأسلوب الإيجابي الذي نتعامل به مع جميع شركائنا الاستراتيجيين على المستويين الإقليمي والدولي».

وكانت علامة «زين» التجارية قد تلقت تكريما مرموقا مؤخرا، بمنحها لقب ثاني أقوى علامة تجارية إقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد علامة «طيران الإمارات» التجارية، وهو التكريم الذي جاء من جانب مؤسسة «براند فاينانس» في تقريرها السنوي لأقوى 50 علامة تجارية على مستوى أسواق المنطقة للعام 2017.

وحاليا، تمتلك مجموعة زين وشركاتها التابعة أكثر من 9 ملايين متابع على موقع فيسبوك، وأكثر من 6 ملايين متابع على تويتر، وأكثر من 1.2 مليون متابع على تطبيق إنستغرام، وخلال السنوات الأربع الماضية، اجتذبت قنوات يوتيوب الخاصة بمجموعة زين وشركاتها التابعة ما يربو على 200 مليون مشاهدة.

وإلى جانب ذلك، فإن مجموعة زين باتت من المؤسسات النشطة على قنوات تواصل اجتماعي جديدة، مثل «سنابشات»، حيث تجتذب حاليا آلافا من المتابعين الجدد يوميا، بالإضافة إلى شبكة «لينكدإن» الذي تستقطب زين من خلالها جمهور أكثر مهنية قوامه نحو 100 ألف متابع، وجميع تلك العوامل هي مؤشرات ذات صلة تعكس وتثبت مدى قوة العلام التجارية «زين».

يذكر ان مجموعة زين كانت أعلنت عن تبنيها لسلسلة من المبادرات التي تستهدف منها التحول إلى مشغل الاتصالات الرقمي، وهي في هذا الإطار استثمرت في مجالات حلول المدن الذكية، بهدف الاستفادة من الآفاق الكامنة الهائلة الخاصة بتحول المنطقة إلى المدن الذكية، كما استثمرت أيضا في مجال الحلول النقالة والخدمات الاستشارية، وهو الاستثمار الذي يساعدها في دفع جهودها الابتكارية في مجال تطوير التطبيقات، وتقديم خدمات رقمية عالية الجودة إلى عملائها.