جوائز قيمة تشمل «آيفون Plus 7» و«آيباد برو» وساعة «آبل» الذكية

استضاف بنك الخليج الفائزين الثلاثة في السحب الشهري الثامن لحساب red لهذا العام، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك، حيث كان في استقبالهم كل من منال بركات مديرة الخدمات المصرفية لحساب red ومحمد العتيبي مدير الاتصال المؤسسي للترحيب بهم وتسليمهم جوائزهم.

وقد تم الإعلان عن الفائزين خلال السحب الذي تم إجراؤه في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الماضي، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وأثمر سحب red عن الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «أبل» والفائزون هم: عبدالله هاني حسين الحداد «أيفون 7بلس»، عبدالله طارق عبدالله الرياحي «آيباد برو»، دانه حسام محمد عبدالله «أبل ووتش».

وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.

ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز قيمة من آبل، وتستمر السحوبات حتى يناير 2018. وفيما يلي تواريخ السحوبات القادمة: 28 سبتمبر، 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، 11 يناير 2018.

ويمنح حساب red عملائه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية.

كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «إدفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت، كما سيتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج عبر خاصية جديدة للدفع الإلكتروني e-Pay، والتي تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين، وOoredoo، وVIVA وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play.

وتتوافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية.