تعزيزا لمستوى الخدمة المشخصة التي توفرها للعملاء وعلى وجه الخصوص في معارضها، قامت شركة يوسف أحمد الغانم «شفروليه الغانم»، الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، بإطلاق موقعها المتكامل الجديد الذي يمكن العملاء من استكشاف جميع سيارات شفروليه وتشخيصها بالمزايا والألوان التي يفضلونها، وذلك بسهولة تامة من منزلهم.

وبتصميمه الذي يضع العملاء في مقدمة الخدمات، يتميز موقع www.chevroletalghanim.com بأحدث الخاصيات المتاحة التي تعمل على نظام WebGL، وهي امكانية استكشاف السيارات من الداخل والخارج بالكامل وبأدق التفاصيل ما يتيح للعملاء الاختيار من بين موديلات السيارات التي تناسبهم والمزايا والألوان المفضلة لديهم وإضافتها إلى السيارة التي اختاروها.

وبالإضافة إلى امكانية تشخيص السيارة، توفر هذه الخاصية منصة تفاعلية، حيث يتم عرض موديلات السيارات من الداخل والخارج، وكذلك اختيار رؤية السيارات في مختلف البيئات، والتمتع بوضوح عالي الجودة قريبة من الواقع.

ويمكن للعملاء دخول السيارة كما لو كان يقوم بتجربتها، ومن ثم تغيير التصميم الداخلي والتفاعل مع وظائف السيارة بدقة عالية.

ويأتي موقع شفروليه الغانم بالمزيد من الخدمات التي تعزز تجربة العميل، أبرزها التواصل مع خدمة العملاء عبر الانترنت والتحدث معهم مباشرة وحجز مواعيد لتجربة القيادة.

وقد تم تصميم موقع الشركة وتطويره ليتمحور حول العملاء، إذ إن تصفح الموقع سهل جدا ويستهدف جميع شرائح العملاء.

ويستجيــب الموقــع لأي نوع من الأجهزة التي يتم استخدامها لزيارة الموقع، في حين أن عملية الحجز للخدمة المطلوبة سهلة وعلى بعد خطوة واحدة من الحجز عبر الإنترنت والحصول عليها داخل أحد المعارض أو مراكز الخدمة.

ويعد إطلاق الموقع الإلكتروني إنجازا جديدا في سلسلة الإنجازات التي حققتها شفروليه الغانم على مستوى خدمة العملاء، والتي تهدف جميعا إلى توفير حلول فردية، وتوسيع قاعدة العملاء، والتفوق على توقعات العملاء يوما بعد يوم.