الفحوصات تضمن مستوى مثالياً من الأمان والرؤية تحت أي ظروف

تواصل شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي جهودها للحفاظ على سلامة سائقي سيارات مرسيدس - بنز على الطريق، مع أسبوعها للخدمة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري، وبهدف منح عملائها راحة البال والطمأنينة، يقدم الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس - بنز في الكويت فحوصات مجانية لمعاينة الزجاج الأمامي والمساحات، ما يضمن مستوى مثاليا من الأمان والرؤية تحت أي ظروف.

وعبر مراكز الخدمة المعتمدة في الشويخ والري والأحمدي، سيحرص فريق من الفنيين المؤهلين على تقييم السيارات بطريقة مثلى، في حين سيحصل العملاء على خصومات بنسبة 30% على قطع الغيار الأصلية للزجاج والمساحات من مرسيدس-بنز، وكذلك قطع الغيار ذات الصلة بجميع المكونات المرتبطة بالعرض.

ويقول محمد عبدالرحمن البشـــــر، مدير شركـــــة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: نولي أهمية قصوى لسلامة سائقينا، لذلك، لا يكفي فقط أن يكون الزجاج الأمامي متينا وقويا لحماية السائق، بل يجب أن يتيح رؤية مثالية تحت كافة الظروف.

ويلبي الزجاج الأمامي الأصلي من مرسيدس-بنز هذه المتطلبات من شتى النواحي - ويعزى ذلك إلى أساليب التصنيع الممتازة، وضمان الجودة بصورة متواصلة.

إن القطع المناسبة تماما والمعرفة المتمرسة لموظفينا تتيح لنا تقديم خدمة سريعة وخالية من المشاكل، لذا ندعو عملاءنا للاستفادة القصوى من أسبوع الخدمة المجاني، وحجز موعد في أحد مراكزنا الثلاثة للخدمة في الكويت.

ويضيف مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: نحرص على منح عملائنا تجربة القيادة الأكثر متعة وأمانا على الإطلاق، وتعتبر عروضنا لخدمات ما بعد البيع ركيزة أساسية لتحقيق ذلك.