أعلنت شركة أمان واستثمار للخدمات العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة عز العرب إسماعيل عن استعداد «أمان واستثمار» التام للمشاركة في المعرض بعروض هامة وفرص استثمارية متميزة، لما تكتسبه هذه العروض من مصداقية وثقة واستثمار فعلي مبني على حجم العملاء المحليين والخليجيين الذين استطاعت الشركة استقطابهم من خلال مشاريعها المختلفة داخل الكويت والتي تميزت بمواقعها الاستراتيجية والمستهدفة استثماريا وهي حولي والسالمية ومدينة صباح الاحمد البحرية.

وأضاف: سيتم اطلاق مشروع جديد لأول مرة خلال فترة المعرض وهو برج الجوري الذي يتميز بموقع استراتيجي هام بمنطقة الجابرية (قطعة 3ب) والمصمم بشكل هندسي عصري ذي واجهات زجاجية مطلة على الشارع الرئيسي.

وتابع: يتميز برج الجوري بقلة الشقق لضمان هدوء اكثر وراحة ملاك الشقق حيث تبلغ مساحته الاجمالية 782 م2، واختارت الشركة ان تقام عليها 20 شقة سكنية بمعدل 10 ادوار مكررة تحتوي على شقتين منفصلتين في كل دور والذي سيتم انجازه خلال فترة عام.

وأكد اسماعيل ان الشركة حرصت على ان يحتوي برج الجوري على كل الخدمات الترفيهية لأصحاب الشقق، فخصصت لوبي فاخرا مفروشا وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة رياضة، بالإضافة الى مسبح خاص وباركينغ سرداب مخصص لكل شقة، بالإضافة الى التشطيبات الفاخرة والأمن والحراسة للبرج.