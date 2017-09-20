مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات تورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 75 مليون دينار لاجل 3 أشهر بعائد يصل الى 1.75% على ان يستحق سداد تلك السندات في 19 ديسمبر المقبل.

يتزامن اصدار السندات مع استحقاق لسندات بقيمة 275 مليون دينار كان البنك المركزي قد اصدرها في 20 يونيو الماضي لاجل 3 أشهر ايضا وبنفس العائد.

وبذلك يصل اجمالي سندات التورق المقابل التي اصدرها بنك الكويت المركزي لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية العام 5.34 مليارات دينار فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية العام حتى 19 سبتمبر 5.76 مليارات دينار بفارق يزيد على 400 مليون دولار.

واصدر بنك الكويت المركزي ما قيمته 2.3 مليار دولار سندات لاجل 6 أشهر منذ بداية 2017 ووصل متوسط العائد عليها 1.625% فيما اصدر سندات تورق مقابل لاجل 3 أشهر منذ بداية العام بقيمة 3.3 مليارات دينار بمتوسط عائد 1.527%.

وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25%، وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%.

وأكد مصرفيون أن الخطوة جاءت في إطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.

الجدير بالذكر ان البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.