قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إنه مازال يتلقى عروضا مختلفة من مستثمرين محليا وخارجيا لشراء حصته في شركة مجموعة عارف الاستثمارية او أصولها.

وأضاف البنك في بيان الى البورصة الكويتية ان تلك العروض لاتزال تخضع للدراسة حتى الآن.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت ان تحالفا استثماريا سعوديا يعرض شراء شركة عارف الكويتية بديونها.

ويذكر ان «بيتك» أعلن ان مجموعة عارف هي شركة تابعة وغير استراتيجية من حيث استثمارات «بيتك»، مؤكدا ان هذا يتماشى مع نهج «بيتك» في التخلص من الاستثمارات غير الاستراتيجية لتحرير راسمال للتركيز على النشاط الاساسي للبنك.

ويذكر ان بيتك اعلن في يوليو 2016، إن مجلس إدارة البنك وافق على بيع حصة في مجموعة عارف الاستثمارية والبالغة 53% وتعادل نحو 150 مليون سهم، حيث إن الموافقة على بيع حصته في عارف نتج عنها عرض الموجودات والمطلوبات للشركة كبنود محتفظ بها لغرض البيع بنحو 356 و174 مليون دينار على التوالي.