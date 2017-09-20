مواصلة الشراء تتزامن مع انخفاض مستمر للفائدة على السندات الأميركية طويلة الأجل

4.3 مليارات دولار قيمة مشتريات الكويت منذ بداية 2017 أحمد موسى

واصلت الكويت مشترياتها لسندات الخزانة الأميركية للشهر الرابع والثالث على التوالي منذ مايو الماضي، حيث اشترت الكويت سندات خزانة أميركية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي لتصل اجمالي حيازتها الى 33 مليار دولار عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 وبذلك تكون الكويت قد زادت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية 3.8% شهريا مقارنة بحيازة يونيو و4.1% سنويا بزيادتها 1.3 مليار دولار مقارنة بحيازة يوليو من العام الماضي.

وغلب الشراء على تعاملات الكويت مع سندات الخزانة الأميركية منذ اكتوبر 2016، الا من شهري ديسمبر من العام الماضي وابريل الماضي بتخفيف الاوزان، فمنذ بداية العام زادت الكويت غلتها من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 4.3 مليارات دولار لتصل إلى 33 مليار مقارنة بـ 28.7 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.

تتركز ملكية الكويت بالسندات طويلة الاجل، حيث تبلغ قيمة سندات الخزانة الأميركية طويلة الاجل التي تملكها الكويت 29.7 مليار دولار فيما تصل قيمة السندات قصيرة الاجل 3.3 مليارات دولار وهو مستوى ثابت تقريبا طول الاشهر الماضية مقابل زيادات متوالية للسندات طويلة الاجل.

وتعرف السندات طويلة الاجل بأنها السندات التي تزيد آجال استحقاقها عن سنة.

وتمثل سندات الخزانة الأميركية قرابة 5.5% من اجمالي اصول صندوق الكويت السيادي والتي تتراوح حول 600 مليار دولار فيما لا يوجد افصاح رسمي بقيمة تلك الاصول.

ووفقا لتصريحات للعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد، يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية ما بين 100 و150 مليار دولار.

وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس 2016 لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

شهد العائد على سندات الخزانة الأميركية خلال يوليو تراجعا طفيفا حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية آجال 5 سنوات من 1.89% نهاية يونيو الماضي الى 1.84%، ويذكر ان العائد على السندات الأميركية آجال 5 سنوات كان قد وصل الى اعلى مستوياته منتصف مارس الماضي عند 2.1% فيما ثبتت أسعار العائد على سندات الخزانة الأميركية آجال 10 سنوات عند مستويات 2.3% بنهاية مطلع ونهاية شهر يوليو الماضي.

يذكر ان الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في العام 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في العام 2027.

وتشهد السندات الكويتية خلال يونيو الماضي ارتفاع مختلف آجال الاستحقاق، وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 102.6% وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.

وخليجيا حلت السعودية في المركز الـ 11 عالميا والاول خليجيا بحيازة سندات خزانة أميركية بقيمة 142.5 مليار دولار لتوقف عمليات الشراء التي بدأت بكثافة منذ بداية العام الحالي وزادت حيازتها بنسبة تقارب 50% من مستويات 96 مليار دولار اكتوبر من الماضي، فيما حافظت الامارات على نفس المستويات دون تغير كبير يذكر منذ بداية العام لتصل حيازتها الى 59.9 مليار دولار بزيادة مليار دولار فقط خلال يوليو الماضي.

وعالميا، لا تزال تتصدر الصين واليابان حيازتهما من السندات الأميركية حيث تبلغ حيازة الصين 1.166 تريليون دولار بنهاية يوليو بزيادة 20 مليار دولار خلال الشهر وتحل اليابان ثانيا بحيازة تصل قيمتها الى 1.113 تريليون دولار بنهاية يوليو بزيادة 23 مليار دولار خلال الشهر وفي المركزين الثالث والرابع تحل كل من أيرلندا والبرازيل بحيازات تصل الى 310.8 مليارات دولار و271 مليار دولار على التوالي.

وتبلغ اجمالي قيمة سندات الخزانة الأميركية 6.25 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي.