أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته في مؤتمر «يوروموني» كراع رئيسي لدورته التاسعة، والتي ستعقد في 26 سبتمبر المقبل، برعاية ومشاركة وزير المالية أنس الصالح، محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إلى جانب العديد من صناع القرار والمستثمرين، وستتم مناقشة مختلف الفرص والتحديات الخاصة بمبادرة الحكومة التي أطلقتها مؤخرا تحت شعار «كويت الجديدة».

ويتخلل المؤتمر جلسات حوارية حول مواضيع اقتصادية محورية، يشارك فيها رواد من القطاع الحكومي والخاص وتشمل: البنوك الكويتية، التوقعات الاقتصادية الكلية، أسواق المال (الأسهم وأدوات الدين) والخدمات المالية.

وستتناول نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر خلال مشاركتها في الجلسات الحوارية للمؤتمر عدة محاور أهمها: وتيرة تمويل المشاريع التنموية في الكويت خلال السنوات الأخيرة، دور بنك الكويت الوطني في تمويل هذه المشاريع، تأثير التكنولوجيا الحديثة على الصناعة المصرفية في الكويت، كما ستتطرق البحر إلى أهم التحديات التي تؤثر على استراتيجية الوطني في المنطقة، بالإضافة إلى دور البنك في تنمية الكوادر الوطنية في القطاع المالي والمصرفي.

كما ستشارك شركة الوطني للاستثمار في الحلقة النقاشية الخاصة بأسواق المال والتي سيقدمها الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحمد.

ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على رعاية مثل هذه الفعاليات المهمة، وذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به البنك في مجال التنمية الاقتصادية، وفي إطار سعيه الدائم لمد أواصر التعاون بينه وبين كل القطاعات الاقتصادية في الكويت وعلى رأسها القطاع المصرفي والاستثماري، حيث توفر مثل هذه المؤتمرات فرصة للبنك لاستعراض رؤيته لأهم المستجدات على الساحة المصرفية عالميا وإقليميا، وكذلك أوضاع القطاع المصرفي بشكل عام.