أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، بأن نسبة الإنجاز لمشروع مسلخ العاصمة المركزي وسوق الماشية قد بلغت 65%، وهي تسير حسب الجدول المخطط لها.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن فترة تنفيذ المشروع يمتد 21 شهرا، حيث تم توقيع العقد مع مركز الكويت الصناعي لتنفيذ وانجاز الاعمال المدنية كما تم سابقا اعتماد المعدات مع احدى اكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتوريد وتركيب المعدات الخاصة بأعمال الذبح واعمال معالجة المواد الصلبة والهواء والماء حسب اعلى المعايير والمواصفات والشروط العامة الخاصة بالجهات الحكومية ذات الصلة كالبلدية والهيئة العامة للبيئة.

وفي هذا الاطار، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.اسامة بودي إنه التزاما من شركة نقل وتجارة المواشي لتقديم افضل الخدمات والمنتجات وفق اعلى معايير ومواصفات الجودة الحلال، نفتخر اليوم بتقديم هذا المشروع المتميز والذي يعد رافدا جديدا لتدعيم ارباح الشركة وتطوير اعمالها بما يحقق طموحات المساهمين.

وافاد بودي بأن هذا المسلخ يعتبر نقلة نوعية في الكويت والمنطقة، من ناحية الكفاءة والجودة والنظافة، وسيعتبر داعما رئيسيا للتخفيف من الاعباء والضغط على المسالخ الاخرى خاصة خلال المواسم، ومن ناحية اخرى سيوفر هذا المشروع فرصا وظيفية متنوعة للكوادر الكويتية الادارية والفنية والمتخصصة.

ويقع المسلخ الذي يعد الأكبر من حيث المباني والطاقة الانتاجية في الكويت بمساحة 94 ألف متر مربع، في منطقة الري، وهو مؤلف من مبنى رئيسي ومكاتب ادارية ومحلات تجارية وسوق مركزي ومطعم ومقهى ومطبخ للولائم، كما يحتوي على سوق الماشية وساحة المزادات المغطاة وجواخير ومحاصير وحظائر مغطاة للماشية بكافة انواعها، واماكن مخصصة للتحميل والتنزيل، ومخازن وثلاجات، ومواقف تسع 400 سيارة، ومسجد يسع 400 مصل، الى جانب المرافق المتعددة الاخرى المساندة للمشروع، وله عدة مداخل ومخارج لتحقيق الانسيابية في الدخول والخروج من والى المسلخ ومراففه.

والقاعة الرئيسية للجمهور التي تعتبر الاكبر في الكويت بمساحة 2500 متر مربع، توفر جوا ملائما للجمهور، ولجميع افراد العائلة، كما يضم صالة رئيسية للذبح طاقتها الاستيعابية تصل الى 6400 رأس في الوردية الواحدة بإجمالي 18 ألف رأس من الاغنام والابقار والجمال في اليوم الواحد، كما يحتوي المشروع محطة متخصصة لمعالجة الهواء والمياه بأحدث التقنيات العالمية لايجاد مسلخ خال من الروائح بنسبة 99.9%، كما يحتوي على محطات لمعالجة مخلفات الذبح وتجميع الجلود ومعالجة المواد الصلبة والسائله، وتعمل جميعها وفق احدث التقنيات والمواصفات العالمية.