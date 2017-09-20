على الرغم مما شهده لبنان من اضطرابات سياسية وأمنية طوال السنوات الأخيرة فإن الكويتيين لا يزالون متمسكين بممتلكاتهم وعلاقاتهم في لبنان ووقفوا الى جانبه في احلك الظروف ولا يزالون.

وقد تكون قرى الاصطياف في جبل لبنان أكبر دليل على ذلك فهذه القرى التي تتوزع على منطقتي عاليه وبعبدا معروف عنها انها مناطق تمركز الكويتيين في لبنان منذ عقود ولا تزال وهي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ العلاقة الخاصة بين الكويت ولبنان وهي علاقة تتسم بالمودة وتشتهر باستقرارها في مختلف مراحل التقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدها لبنان.

ويبدو هذا الإقبال الكويتي الكبير منذ ذلك الزمن جليا في الإحصاءات، حيث تشير تقارير المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية الى ان أكثر منطقة يتركز فيها المالكون غير اللبنانيين هي العاصمة بيروت وهذا طبيعي في أي بلد، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 16174 مالكا تليها منطقة عالية بواقع 11390 مالكا ثم بعبدا بـ 11065 مالكا والمتن 9975 مالكا وهي مناطق تمركز الكويتيين.

وفي هذا السياق، قال خبير العقارات الكويتي خالد الدعيج الذي يتولى الإشراف على عدد كبير من العقارات الكويتية المبنية والجاري بناؤها في قرى وبلدات الاصطياف بجبل لبنان «ان الكويتيين متمسكون بلبنان ولا يتخلون عن ممتلكاتهم فيه وارتباطهم به».

وأضاف الدعيج: «قد يقدم الكويتيون على البيع في حالة الرغبة بتغيير عقاراتهم لامتلاك أخرى لها أفضلية او بداعي تغيير منطقة الإقامة بما يناسب العائلة ورغباتها فقط وليس لسبب آخر».

ولفت الى التواجد الكبير للكويتيين في قرى الاصطياف كمالكين منذ عقود طويلة وهو ما تدعمه الأرقام حيث إن هناك في بلدة قرنايل نحو 4 آلاف كويتي وفي قرية فالوغا أكثر من ألفين في حين يشكل الكويتيون في بحمدون المحطة نحو 70% من عدد المالكين وينسحب هذا التواجد الكبير في بلدات بحمدون الضيعة وحمانا والقلعة والشبانية وصوفر ومجدلبعنا والمنصورية وبطلون وقبيع والعبادية.

وأشار الدعيج الى ان العديد من المشاريع قيد التنفيذ وأخرى جاهزة للمباشرة بتنفيذها إلا ان أصحابها ينتظرون وضوح الصورة في المنطقة ككل للشروع بتحريكها وتفعيل العمل فيها.

وبدوره، أكد رئيس بلدية صوفر كمال شيا تمسك الكويتيين بأملاكهم في البلدة قائلا: «ان بعضهم طلب من البلدية تنفيذ بعض أعمال الإضاءة حول منازلهم ومنهم من يقوم بإجراءات ترميمها».