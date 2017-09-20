الدورة ركزت على تعريف الطلاب بمفهوم الصيرفة الإسلامية والأقسام التي يشتمل عليها البنك

أعلن البنك الأهلي المتحد عن الانتهاء من برنامج التدريب الداخلي لطلبة الجامعات بالتعاون مع جمعية لوياك، والذي يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز دوره الاجتماعي في تأهيل الكوادر الشابة وانطلاقا من استراتيجيته المستدامة لدعم القطاع التعليمي، ونشر الخبرات العلمية والعملية.

وقد استقبل البنك الأهلي المتحد 7 من طلاب الجامعات، في دورة تدريبية داخلية استمرت لمدة 6 أسابيع بواقع 5 ساعات يوميا، حيث ركزت الدورة على تعريف الطلاب بمفهوم الصيرفة الإسلامية والأقسام التي يشتمل عليها البنك، بهدف صقل مهارات الطلبة في العديد من التخصصات المصرفية.

وقد شهدت المرحلة الأولى من الدورة التدريبية تدريب الطلبة على فهم مبادئ الصيرفة التي تقوم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتعريفهم بمنتجات وخدمات البنك وتعزيز قدراتهم على التواصل بشكل فعال ومحترف.

كما تم تعريفهم على أساليب خدمة العملاء. واشتمل التدريب كذلك على التعريف بالمهارات الأساسية لتطبيقات البرمجيات وغيرها من التطبيقات المهمة التي تساعدهم في تطوير مستقبلهم المهني.

فيما ركزت المرحلة النهائية على تدريب الطلاب على مختلف الأعمال المصرفية، حيث يتم توزيعهم على عدد من إدارات البنك، فضلا عن تدريبهم عبر عدد من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الكويت ليحصلوا بذلك على المزيد من الخبرة العملية.

وفي بيان صحافي، أفاد نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد بأن البنك يسعى الى تكثيف وتعزيز مساهماته المجتمعية المستمرة التي تصب في مصلحة دعم الكوادر الشابة من الطلاب وحديثي التخرج، لما يمثلونه من دعامة حقيقية من أجل بناء مستقبل الكويت، مؤكدا ان البنك الأهلي المتحد يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، عبر المساهمة في مثل هذه البرامج التدريبية.

وأعرب أمين عن سعادته بالتعاون المشترك بين البنك الأهلي المتحد وجمعية لوياك، مشيرا الى تعاونهم في العديد من الأنشطة بما ينعكس بالإيجاب على الطرفين، متوقعا ان تثمر هذه الدورة التدريبية عن نتائج متميزة وان تسهم في تحقيق الغاية منها وهو مساعدة الكوادر الشابة على تمنية مهاراتها ما يسهم في دعم المجتمع الكويتي في مختلف المجالات العلمية والعملية.