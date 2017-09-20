دانيال دونكلي اعتمد على التعلم الذاتي لاكتساب مهاراته في الترميز والبرمجة

أعلنت «جاكوار لاند روفر» عن توظيف أول عباقرة الجيل المقبل من هندسة البرمجيات والإلكترونيات بعد خوض تحدي التوظيف الذي جرى مؤخرا والمتمثل باختراق شيفرات الترميز ضمن تطبيق «جوريلاز».

وتعاونت الشركة مع فرقة «جوريلاز» الموسيقية لإطلاق مبادرة توظيف تهدف إلى استكشاف المواهب المستقبلية لدى «جاكوار لاند روفر».

ويعتبر دانيال دونكلي البالغ من العمر 23 ربيعا من مدينة غلوستر البريطانية، أول الناجحين في اختراق شيفرات الترميز وبالتالي أول المنضمين إلى فريق عمل «جاكوار لاند روفر».

وكان دونكلي قد ترك المدرسة في الـ 16 من عمره ليعمل كمهندس تحكم في أحد مقالع الحجارة المحلية.

وقد اعتمد على التعلم الذاتي لاكتساب مهاراته في الترميز والبرمجة من خلال اهتمامه المبكر بألعاب الكمبيوتر في المنزل مع شقيقه الأكبر سنا.

وسيبدأ العمل لدى «جاكوار لاند روفر» في منصب مهندس برمجيات اعتبارا من يوم 2 أكتوبر في منشأة أعمال الشركة في مدينة جايدون بمقاطعة وارويكشاير البريطانية.

وأطلق تطبيق «جوريلاز» القسم الخاص بالتوظيف لدى «جاكوار لاند روفر» في يونيو العام الحالي، من خلال توفير بيئة عمل شاملة في كراج الفرقة الموسيقية.

وينطوي التطبيق على أشهر مقاطع الفيديو لتاريخ الفرقة العريق، فضلا عن توفير الفرصة أمام المتقدمين للاستكشاف والمشاركة في التحدي المؤلف من مرحلتين:

المرحلة الأولى تهدف إلى تثقيف المستخدمين حول مزايا السيارات الكهربائية، بما في ذلك تجميع سيارة جاكوار I-PACE Concept التي تعتبر أول سيارة رياضية كهربائية من «جاكوار» بخمسة مقاعد.

ويستطيع المستخدمون اكتساب مزيد من المعارف حول أداء السيارة وتقنيات البطارية ومدى اتساعها وآلية الشحن ونطاق السير.

أما المرحلة الثانية فهي الأكثر تطلبا في التحدي، وتهدف للتفاعل وتوظيف الخبراء ومهندسي البرمجيات، وتركز هذه المرحلة على اختراق شيفرات الترميز إذ يوجد أكثر من 4 آلاف تركيب، إضافة إلى شيفرة في صيغة الواقع البديل، وتركز هذه التحديات بشكل كبير على المهارات والمواهب أكثر من التركيز على المؤهلات.

تواصل «جاكوار لاند روفر» و«جوريلاز» بحثهما عن مواهب عالمية المستوى.

وبإمكان المهتمين بالعمل لدى «جاكوار لاند روفر» خوض تحدي الترميز على تطبيق «جوريلاز» المتاح عالميا، ثم التوجه مباشرة لإجراء مقابلة.

وتهدف تحديات اختراق شيفرات الترميز إلى اختبار المهارات الواقعية التي يتعين على الجيل الجديد من الموهوبين بمجالي البرمجيات والهندسة امتلاكها.

وفي هذا الإطار، قال دانيال دونكلي: أنا سعيد للغاية بما حدث خلال الشهرين الماضيين. فقد قرأت حول تحدي شيفرات الترميز الذي تنظمه «جاكوار لاند روفر» و«جوريلاز» في أخبار «بي بي سي» وقررت حينها خوض هذه التجربة المميزة.

وأجريت المقابلة عبر خدمة «دردشة جوجل» قبل أن تتم دعوتي إلى جايدون لمناقشة عملي الجديد. وتفاجأت حينها بعدم الحاجة لملء أي نوع من الاستمارات.

وأضاف دونكلي: سررت جدا عندما عرضوا علي العمل لدى «جاكوار لاند روفر»، فلطالما كنت من عشاق هذه العلامة التجارية، حيث يمتلك والدي سيارة لاند روفر Defender. وأكاد لا أصدق بأنني سأحظى بفرصة العمل على تطوير الجيل الجديد من هذه السيارة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل تطبيق «جوريلاز» نحو 400 ألف شخص حتى الآن. كما شارك في التحدي حوالي 41 ألف شخص، نجح منهم ما يقارب 500 مشارك.