خطة «فورد» تقضي بالبدء في إنتاج المركبات الذاتية القيادة بحلول 2021

ما الجهاز التكنولوجي الأذكى الذي تملكه؟ قد تكون السيارة التي تقودها، وهي على وشك أن تصبح أكثر ذكاء، حيث تقضي خطة فورد بالبدء في إنتاج المركبات الذاتية القيادة بحلول العام 2021.

فعلى الرغم من مرور عدة سنوات قبل أن نرى السيارات الذاتية القيادة في الشوارع حول العالم، فإن المركبات التي نقودها اليوم مجهزة بالميزات شبه الآلية والميزات المساعدة للسائق، فهذه التكنولوجيا المتطورة مصممة للكشف عن ظروف القيادة غير المثالية قبل أن تدرك حتى أنك بحاجة إلى المساعدة.

لذا أجل، حتى في يومنا هذا هي ذكية بما فيه الكفاية لتصدر الأحكام عليك وعلى مهاراتك في القيادة.

لكن بعكس الأشخاص الذين يصدرون الأحكام، فالسيارات التي تصدر الأحكام لا تهدف إلى إحباطك والتأثير عليك سلبا، بل هي قادرة على مساعدتك لكي تصبح سائقا أفضل، أو قادرة على تنبيهك حيال المخاطر غير المتوقعة ما قد يؤدي إلى إنقاذ حياتك.

إن كنت ترغب حاليا في شراء مركبة جديدة، إليك خمس ميزات تكنولوجية، جميعها متوافرة لدى فورد، يجدر بك أخذها في الاعتبار للمساعدة في جعل الوقت الذي تمضيه على الطريق أكثر أمانا وأقل إجهادا وتوترا.

نظام تنبيه السائق

٭ الموقف: تنحرف سيارتك بين خطوط السير.

٭ الحكم: قد يكون السائق شارد الذهن أو مصابا بالنعاس.

٭ الإجراء: تنبهك بشأن تراجع مستوى تيقظك.

التحذير من اصطدام أمامي

٭ الموقف: أنت تقود وحركة السير سريعة، وثمة احتمال بأن تصطدم بالمركبة التي أمامك، وأنت لا تقوم بأي إجراءات لتجنب ذلك.

٭ الحكم: السائق بحاجة إلى المساعدة للفرملة في الوقت المناسب من أجل تجنب اصطدام محتمل.

٭ الإجراء: تحذرك من أجل الضغط على الفرامل بسرعة أكبر، حتى أنها تشحن الفرامل مسبقا من أجل تعزيز حساسية الفرملة.

تكنولوجيا الفرملة النشطة

٭ الموقف: أنت تقود بسرعة بطيئة في زحمة السير، ولا تضغط على الفرامل بالسرعة الكافية عند دخول السيارة التي أمامك إلى خط سيرك فجأة، أو عند توقفها فجأة عند الإشارة الحمراء.

٭ الحكم: يقترب السائق من المركبة التي أمامه والمسافة الفاصلة تتقلص بشكل كبير ولا يتم الضغط على الفرامل بالقوة الكافية.

٭ الإجراء: تقوم بالضغط على الفرامل تلقائيا.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات

٭ الموقف: أنت تنحرف بسرعة كبيرة ما يجعل سيارتك تفقد التشبث.

٭ الحكم: يحتاج السائق إلى المساعدة لاستعادة السيطرة على سيارته.

٭ الإجـــراء: يقوم بالضغط علـى الفرامـــــل تلقائيا ويعدل عزم دوران المحرك لمساعدتك على استعادة السيطرة.

نظام البقاء في خط السير

٭ الموقف: أنت تنحرف خارج مسارك من دون تشغيل مصابيح التأشير للانعطاف.

٭ الحكم: على الأرجح أن السائق شارد الذهن وينحرف من دون قصد إلى المسارات المجاورة.

٭ الإجراء: يحذرك بشأن انحرافك عن خط سيرك ويوجهك للعودة إلى مسارك الحالي في حال عدم الاستجابة.

وتتسارع وتيرة طرح الميـــزات التكنولوجيــــة شبــــه الآلية والميزات المساعدة للسائق، وهي تتيح للأشخاص الذين يستخدمونها إلقاء نظرة مستقبلية على ما يلوح في الأفق.

لذا يجب أن نتقبلها ونتعرف عليها أكثر، فهي قد تكون تصدر الأحكام، ولكنها تحرص على الاعتناء بنا وحمايتنا.