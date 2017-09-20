80% من خطوات التحول لمصرف إسلامي.. جاهزة

88 مليار دولار إجمالي أصول الكيان الجديد والقيمة السوقية 17.3 مليار دولار

«سيتي بنك»: الاندماج يحقق وفورات في التكاليف

1.2 مليار دولار أرباح بنكي الاندماج للعام 2016

محمود فاروق

قالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» ان البنك الأهلي المتحد البحريني يتجه إلى تحوله من بنك تقليدي إلى بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث يجرى محادثات مع جهات استشارية عالمية خبيرة في النظام المالي الإسلامي، وعمل المؤسسات المالية التي تطبق هذا النظام.

ووصفت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها عملية تحول «الأهلي المتحد البحريني» إلى إسلامي بخطوة تمهيدية تسبق الاتفاق النهائي على عملية اندماج بيت التمويل الكويتي على الأهلي المتحد البحريني وذلك في صفقة قد تعزز أصول «بيتك» لتصل الى 88 مليار دولار بعد الاندماج حسبما ذكر تقرير سيتي بنك وتجعله واحدا من أكبر البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط.ورجحت المصادر ان عملية تحول البنك الاهلي المتحد البحريني إلى وفق الشريعة الاسلامية لن تستغرق وقتا طويلا، مستندة في ذلك إلى ان غالبية اعمال ومنتجات البنك تعمل بصيغة أقرب إلى الشريعة الاسلامية عن التقليدية وبالتالي ستكون عملية التحول سريعة مقارنة بالعمليات المشابهة التي تمت في البنوك الاخرى.

واكدت المصادر على انه لا يمكن ان تتم عملية الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والمتحد البحريني قبل ان تتحول اعمال البنك إلى وفق الشريعة الاسلامية.

وذكر تقرير حديث لـ «سيتي بنك» الأميركي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان العمل التقليدي لبنك الأهلي المتحد البحريني والذي يتضمن مجموعة من المعاملات الاسلامية يمثل عائقا وتساؤلا امام الانتهاء من الاندماج.

اكد تقرير سيتي بنك أن الاندماج بين «بيتك» والأهلي المتحد البحريني منطقي في ظل تقارب التعاملات والتكامل بين التوزيع الجغرافي لمعاملات البنكين وفي حين لاتزال الشروط المتعلقة بأي اندماج محتمل بين الجانبين غير معلومة، والنشاطات التقليدية للبنك الاهلي المتحد غير معروفة، قال سيتي بنك انه يرى إمكانية كبيرة لتحقيق وفورات في التكاليف، إذا ما كان النجاح حليف الصفقة.

وذكر التقرير مجموع أصول الكيان الذي سينتج عن الاندماج ستبلغ بنهاية النصف الاول من العام الحالي 88 مليار دولار يساهم بيتك بنسبة الثلثين منها، ومن شان هذه الصفقة ان تخلق اكبر بنك كويتي على افتراض أن هذا الكيان الناتج عن الاندماج سيتخذ من الكويت مقرا له.

ويبلغ إجمالي أرباح عام 2016 للكيان المدمج نحو 1.2 مليار دولار، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك بعد الاندماج 17.3 مليار دولار.

أوضح التقرير ان قرار الاندماج يقع في يد الحكومة الكويتية نظرا لأن الهيئة العامة للاستثمار مملوكة من قبل الحكومة فهناك عائقا محدودا لعملية الاندماج من الناحية التنظيمية إذا خططت الهيئة للمضي قدما في خطة الاندماج.

اما من ناحية المساهمين الرئيسيين الآخرين في بيتك، فمن بينهم الحكومة الكويتية وبعض الصناديق العامة.

اما اكبر المساهمين في البنك الاهلي المتحد فهو صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية بنسبة 19%. بالاضافة الى صندوق التقاعد في البحرين الذي يملك 10% من اسهم البنك.

ويشار في هذا السياق، إلى أن البنك الأهلي المتحد ـ البحريني يملك 67% من أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتيذكر التقرير الى ان اندماج «بيتك» مع البنك الاهلي المتحد إذا كتب للصفقة النجاح سيمثل إضافة إلى سلسلة عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدناها في دول مجلس التعاون الخليجي في الماضي القريب، حيث أثر انخفاض أسعار النفط على ربحية قطاع البنوك.

٦ خطوات للتحول إلى بنك اسلامي

بخصوص خطة التحول البنك إلى وفق الشريعة الاسلامية قالت المصادر انها تتضمن 6 خطوات هي:

معالجة حقوق المساهمين عن طريق تسوية الفرق بين الفوائد المدينة والدائنة التي قبضها البنك قبل التحول.

معالجة القروض بفائدة التي منحها البنك لعملائه قبل تاريخ التحول وإعداد العقود اللازمة لتسويتها.

معالجة الودائع بفائدة التي تلقاها البنك قبل التحول.

تدريب العاملين في البنك على أعمال الصيرفة الإسلامية.

إعداد المعايير والقيود المحاسبية وتحديث نظام الحاسب الآلي.

إعداد نماذج صيغ الاستثمار وعقود التمويل الشرعية.

٤ أمور يلتزم بها البنك قبل التحول

ذكرت المصادر انه يترتب على عملية تحويل البنك التقليدي إلى إسلامي الالتزام بـ 4 امور هي:

أن يتلقى البنك الودائع الاستثمارية على أساس عقد المضاربة الشرعية.

أن يتلقى البنك الودائع المخصصة لمشروع معين أو نشاط خاص، والمساهمات في المحافظ والصناديق الاستثمارية، ويصدر الصكوك الشرعية على أساس المضاربة أو الوكالة في الاستثمار وفق الأسس الشرعية.

أن يستثمر البنك أموال المودعين، وحدها، أو مع حقوق المساهمين.

أن تكون لديه هيئة شرعية تتولى التوجيه والفتوى والرقابة على جميع اعمال البنك.