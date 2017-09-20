دأب بنك الكويت الدولي على تطوير وتوسيع نطاق أعماله التمويلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، إذ توج ذلك مؤخرا بتوقيع عقد تمويل مشترك مدته 3 سنوات ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة شركة ألافكو لتأجير الطائرات في الكويت، بهدف تمويل شراء وتأجير طائرات لصالح الشركة.

وقد ساهم في التمويل مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية، إذ بلغت قيمة مساهمة الدولي مبلغ 75 مليون دولار (23 مليون دينار) بصفة مدير الترتيب الرئيسي وهي تمثل 25% من إجمالي قيمة التمويل البالغ 300 مليون دولار.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن إطار سياسة واستراتيجية بنك الكويت الدولي الهادفة إلى دعم مسيرته في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات الاستثمارية وتعزيز خدمات التمويل المهيكل.

وحول هذا الخصوص، أفاد نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة محمد السقا، بأن: «بنك الكويت الدولي لطالما عمل على تعزيز قاعدة ادواته التمويلية وتوسيع قاعدة عملائه لاسيما تلك الموجهة نحو قطاع الشركات، وذلك دعما للاقتصاد الكويتي بمختلف قطاعاته، ليشمل بذلك قطاع الطيران الذي يتمتع بوتيرة نمو سريعة.

وأكد بدوره حرص البنك على دعم الاقتصاد الوطني بشتى السبل المتاحة وذات الجدوى، وعلى التزامه بتنفيذ استراتيجيته الرامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي والقطاع الاقتصادي على كافة الأصعدة عبر انتقاء مثل هذه الفرص المجدية».

وأشار إلى أن الدولي شارك خلال هذا العام في تمويل عدة مشاريع على الصعيد الإقليمي، وفي دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات مختلفة.

وختم السقا قائلا: «سنواصل العمل وبذل كل ما بوسعنا سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبنك الكويت الدولي، من أجل المحافظة على مكانته الرائدة بين البنوك الإسلامية والمحلية في الكويت».