سجل الدولار أعلى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين أمس قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمناقشة مزيد من التشديد للسياسة النقدية مع عودة حالة الهدوء إزاء كوريا الشمالية ليقل الطلب على الملاذات الآمنة ومن بينها العملة اليابانية.

كما نزل الين لأقل مستوى في 21 عاما مقابل اليورو. وتصعد العملة اليابانية في وقت الأزمات لأن اليابان أكبر دولة مقرضة في العالم وتستفيد من التكهنات بشأن عودة الأموال اليابانية من الخارج. واقترب الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر، من أقل مستوى في عدة أعوام مقابل اليورو وقال محللون إن هذا الاتجاه سيستمر طالما ما زالت الولايات المتحدة تحبذ حلا سياسيا لأزمة كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير ولكن المستثمرين سيتابعون أي إشارة جديدة على رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام وعدد مرات زيادة الفائدة في العام المقبل.

وصعد الدولار إلى 111.88 ينا أمس، وهو أعلى مستوى منذ 26 يوليو بزيادة بنحو 0.2% خلال التعاملات.

وسجل اليورو 134.16 ينا مرتفعا بأكثر من 0.5% مقابل العملة اليابانية، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015. كما اقتربت العملة الأوروبية الموحدة من أعلى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ يناير 2015. وارتفع الاسترليني فوق 1.35 دولار ليعوض جزءا من خسائر أمس التي بلغت 1% بعدما صرح محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس بأن زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ستكون محدودة وتدريجية.