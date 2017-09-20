محمود عيسى

حلت 10 شركات كويتية على قائمة مجلة ميد في تقريرها عن أكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدرها بنك الكويت الوطني في المركز 15، تلاه بنك بيت التمويل الكويتي في المر كز 19، ثم شركة زين 34، وأجليتي 55، وبنك بوبيان 62، ثم أمريكانا 79، والبنك الأهلي المتحد 80، ثم بنك برقان في المركز 81، أخيرا وشركة مباني وبنك الخليج في المركزين 88 و92 على التوالي.

وقد بلغت حصة الشركات الكويتية 6.3 مليارات دولار من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في المنطقة البالغ عددها 13 سوقا، وهي خامس أعلى قيمة بعد سوق تداول، حيث تبلغ قيمتها السوقية 45.9 مليار دولار، ثم السوق القطرية بقيمة 12.9 مليارات دولار، وسوق أبوظبي بقيمة 11.2 مليار دولار، وسوق دبي المالي بقيمة 9.5 مليارات دولار.

وقالت المجلة إن المنطقة قد تمر بفترة صعبة نتيجة انخفاض أسعار النفط والاضطراب السياسي، ولكن بالنسبة للمستثمرين في أكبر الشركات في المنطقة، لايزال هناك نمو.

وأضافت ان إجمالي القيمة السوقية لأكبر الشركات المدرجة في المنطقة وصل إلى 849 مليار دولار في هذا العام، بزيادة وقدرها 11% عن العام الماضي، حين بلغت 768 مليار دولار.

وذلك برغم التراجع الطفيف في صافي أرباح هذه الشركات، التي انخفضت من 56.9 مليارا وتصدرت القائمة شركة سابك السعودية، تلتها شركة اتصالات الإماراتية، ثم شركة الاتصالات السعودية، وبنك قطر الوطني.

ومن الناحية القطاعية، هيمنت البنوك وشركات الخدمات المالية الأخرى على قائمة أكبر 100 شركة مدرجة، تلتها شركات الإنشاء والبتروكيماويات التي كان نصيبها الأوفر، كما تضمنت القائمة قطاعات عديدة أخرى مثل النقل والخدمات والمعادن والتعدين والغذاء.

وبوجه عام قالت المجلة ان هذه الشركات والقطاعات ترسم صورة سليمة عن أهم شرائح اقتصاد المنطقة، مع استثناء واضح لصناعة النفط والغاز، التي لاتزال حتى الآن على الأقل حكرا على القطاعين الخاص والعام.

ومن ناحية الأسواق الإقليمية كانت البورصة السعودية هي المهيمنة على بقية الأسواق الأخرى في المنطقة، بنحو 34 شركة من أصل أكبر 100 شركة مدرجة، 6 منها في قائمة العشر الاولى، تلاها سوق قطر في المركز الثاني، بنحو 15 شركة مدرجة على القائمة.

اما من حيث الدول فتأتي الإمارات في المركز الثاني بواقع 18 شركة ممثلة في 3 بورصات هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.

ودخلت هذا العام شركات جديدة، منها بنك برقان الذي حل في المركز 81، وبنك الخليج في المركز 92، وكلاهما مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية.